10 cosas que no sabías de Iñaki Godoy, el mexicano que interpreta a Luffy en One Piece de Netflix

‘One Piece’ es una de las series de anime más populares y exitosas de todos los tiempos, y con su nueva adaptación live-action producida por Netflix, su relevancia alcanzó los cielos. El protagonista de esta aventura pirata es Monkey D. Luffy, un joven que sueña con encontrar el legendario tesoro One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Iñaki Godoy, un mexicano de 20 años, fue el actor encargado de darle vida a este carismático personaje que ha sorprendido a los fans con su talento y su parecido físico con Luffy. ¿Quieres saber más sobre él? Aquí te contamos 10 cosas que no sabías de Iñaki Godoy, el mexicano que interpreta a Luffy en la serie de One Piece de Netflix.

1. Iñaki Godoy comenzó en la actuación a la edad de 4 años. De acuerdo una declaración para la revista Quién, el actor habría incursionado dentro de este rubro debido a que no era tan bueno para los deportes. “Mi mamá me metió a la ‘artisteada’ a ver si ahí pegaba”, comentó. Y efectivamente, lo hizo.

2. ¡Sin Pudor! Iñaki es capaz de quedarse “en calzones sin tantita pena. El actor también reveló que es capaz de cambiarse y desprenderse de su ropa frente a cualquier persona presente sin ningún problema.

3. “Foodie” de nacimiento. Godoy ama la comida y visitar nuevos lugares para degustar de los mejores platillos. “Amo ira puestitos, las pizzas gordas y aceitosas...”.

4. Lleva un diente postizo. El protagonista de One Piece perdió una de sus piezas frontales mientras jugaba a las luchas con sus amigos en el salón de clases.

5. Ama los hipopótamos porque son “tiernos” pero también por su capacidad de defenderse y atacar cuando lo necesitan.

6. Iñaki Godoy obtuvo una gran habilidad para hablar inglés gracias a una cita romántica fallida que tuvo durante un campamento con una chica de habla inglesa. El joven no pudo entender ni una sola palabra por su nula capacidad para comprender el idioma. Y así fue como decidió incursionar en el inglés.

7. Su primer beso ocurrió durante el rodaje de la película ‘MexZombies’ de 2022.

8. Una alarma sísmica interrumpió la ocasión en que por primera vez que se le declaró a una chica. “Eso nos cortó un poquito la pasión”, afirmó.

9. Iñaki Godoy ama el cine y desearía continuar su carrera actoral a la par del guionismo.

10. Se considera muy “lindo”.

