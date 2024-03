Esta es la actriz que regresa a la franquicia de Scream para su séptima entrega

Neve Campbell anunció su regreso al mundo de Scream. Este no solo es un triunfo para los seguidores de la saga, sino también un momento crucial para Campbell, quien había decidido no participar en Scream VI debido a desacuerdos salariales con la productora Spyglass. La noticia fue bien recibida, dado el papel que Campbell realizó como Sidney Prescott, el personaje más importante de la franquicia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La actriz reveló en Instagram que Kevin Williamson, el padrino de la franquicia y mente maestra detrás del guion de la película original de Wes Craven, así como de Scream 2 y Scream 4, asumirá la dirección. Este movimiento reúne a los pilares originales que hicieron de Screamun fenómeno cultural. Además, Guy Busick, quien coescribió Scream en 2022 y Scream VI, tomará las riendas del guion, relevando a James Vanderbilt, actualmente comprometido en la dirección de Nuremberg.

La séptima entrega de Scream tuvo varios contratiempos significativos, incluidos la pérdida de Jenna Ortega y los sonados despidos de la protagonista Melissa Barrera y del director Christopher Landon. La reintegración de Campbell al proyecto inyecta un poco de estabilidad de la franquicia.

En 2022, el anuncio de que las negociaciones salariales con Campbell se habían estancado provocó una ola de apoyo hacia la actriz, quien afirmó: “Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente en lo que se refiere a Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no se correspondía con el valor que he aportado a la franquicia”.

El trío de cineastas Radio Silence, que revitalizó la franquicia con Scream de 2022, y cuya secuela, Scream VI, rompió récords de taquilla, se desempeñará como productor ejecutivo del nuevo proyecto, junto con Vanderbilt y sus socios de Project X Entertainment. Esta colaboración promete mantener el equilibrio perfecto entre el respeto por los elementos clásicos que definieron el éxito original de Scream y la introducción de nuevo elementos.

La saga Scream, iniciada por el legendario cineasta Wes Craven en 1996, se convirtió en un pilar del género de terror y ahora promete traer la revitalización de la franquicia con Campbell de por medio.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado