Emma Stone protagonizará nueva película del director de Poor Things, Yorgos Lanthimos

Tras el indiscutible éxito de Poor Things, que se alzó con cuatro premios Oscar, la dinámica dupla formada por el director nominado al Oscar, Yorgos Lanthimos, y la estrella ganadora del Oscar, Emma Stone , regresa con un nuevo proyecto que promete cautivar nuevamente a la audiencia y la crítica. Kinds of Kindness, el título de esta esperada película ha sido develado por Searchlight con la publicación de su tráiler, marcando el calendario para su estreno el próximo 21 de junio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Este nuevo viaje cinematográfico de Lanthimos reúne a un elenco estelar, incluyendo nombres ya conocidos por su colaboración en Poor Things, como Willem Dafoe y Margaret Qualley. La lista se enriquece con la presencia de Hong Chau, Joe Alwyn (quien también compartió pantalla con Stone en el aclamado film de época The Favourite de 2018), Mamoudou Athie y Hunter Schafer, configurando un reparto prometedor.

La creatividad de Lanthimos, junto a su frecuente colaborador en el guion, Efthimis Filippou, con quien ha trabajado en obras maestras como The Lobster, Killing of a Sacred Deer y Dogtooth, promete una vez más una narrativa intrigante y original. “Kinds of Kindness” se presenta como una fábula estructurada en forma de tríptico, que nos llevará por la vida de personajes complejos y enigmáticos: desde un hombre luchando por tomar control de su destino, pasando por un policía desconcertado por el misterioso retorno de su esposa desaparecida en el mar, hasta una mujer en una misión determinada para encontrar a una persona con un don especial, predestinado a ser un líder espiritual prodigioso.

Esta película llega en un momento en que el tándem creativo de Stone y Lanthimos se encuentra en su apogeo. Su colaboración previa, La favorita, ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII y protagonizada también por Rachel Weisz y Olivia Colman, fue una demostración de fuerza, obteniendo 10 nominaciones al Oscar.

Kinds of Kindness no solo se espera que siga el legado de su filmografía anterior, sino que también se proyecta como una obra que continuará explorando temas profundos de la condición humana, envueltos en la estética visualmente rica y las narrativas complejas características de Lanthimos. Rodada en Nueva Orleans a finales de 2022, la película está posicionada para ser uno de los eventos cinematográficos más destacados del año.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado