Así luce el actor que interpretó a Fez en ‘That ‘70s Show’ a 26 años del estreno

Wilmer Valderrama es un actor, productor y cantante estadounidense de origen venezolano y colombiano. Es conocido por su papel de Fez, el simpático y misterioso estudiante extranjero que se integra en un grupo de amigos en la serie de comedia That ‘70s Show.

Valderrama nació en Miami, Florida, el 30 de enero de 1980. Sus padres son Sobeida y Balbino Valderrama, quienes se mudaron a Venezuela cuando él tenía tres años. Allí creció y aprendió a hablar español. A los 14 años, regresó a Estados Unidos con su familia y se estableció en Los Ángeles, California.

Su primer papel importante fue el de Fez en That ‘70s Show, que se estrenó en 1998 y duró ocho temporadas. El personaje de Fez era un inmigrante de un país desconocido, que tenía un acento peculiar y una personalidad divertida. Valderrama se ganó el cariño del público y la crítica por su actuación, que le valió varios premios y nominaciones.

Después de That ‘70s Show, Valderrama siguió trabajando en la televisión y el cine. Algunos de sus proyectos más destacados son Yo Momma para MTV, un programa de bromas que él creó y condujo; Handy Manny, una serie animada infantil donde prestó su voz al personaje principal; From Dusk Till Dawn: The Series, una adaptación de la película homónima donde interpretó a Carlos Madrigal; NCIS, una serie policial donde encarnó al agente Nick Torres; y The Ranch, una serie de comedia donde se reencontró con algunos de sus compañeros de That ‘70s Show.

Además de la actuación, Valderrama también participó en varios proyectos musicales como protagonista de algunos clips para Wisin y Yandel, T-Pain, Maluma, LMFAO, Demi Lovato, Jonas Brothers y Justin Bieber.

Wilmer Valderrama mantuvo una relación con varias estrellas, entre ellas Mandy Moore, quien fue su compañera en That ‘70s Show; ella tiene 15 años y él 20 años.

La primera relación conocida del actor fue con su compañera de “That ‘70s Show”. Ella tenía 15 años y él ya estaba llegando a sus 20. Después salió un tiempo con Ashlee Simpson y posteriormente con Lindsay Lohan (ella tenía 17 y él 24). Una de sus relaciones más polémicas fue con Demi Lovato, a quien conoció cuando ella tenía 17 y el 29, aunque según declaraciones previas ambos comenzaron a salir cuando ella tenía 18. Ambos duraron casi siete años.

