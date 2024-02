Así luce la actriz que interpretó a ‘Donna Pinciotti’ en ‘That ‘70s Show’ a 26 años del estreno

Laura Prepon, recordada por su icónico papel de Donna Pinciotti en la aclamada serie That ‘70s Show, trascendió como una de las actrices más versátiles de la televisión desde el estreno del programa hace 26 años. Mientras el mundo celebra la nostalgia de los años 70 y se prepara para la secuela That ‘90s Show , donde Prepon retoma su amado personaje, es un buen momento para revisar la impresionante trayectoria de la actriz más allá de Point Place.

That ‘70s Show, que comenzó a emitirse en 1998, no solo fue un trampolín para Prepon sino también para otros miembros del elenco, convirtiéndose en un clásico inmediato con más de 200 episodios a lo largo de ocho temporadas. En la serie, Laura Prepon dio vida a Donna Pinciotti, la inteligente y audaz vecina de Eric Forman, con quien mantiene una relación a lo largo de la serie. A pesar de los cambios y desafíos, incluida la salida de Forman en las últimas temporadas, That ‘70s Show se mantiene como un referente cultural de la época.

Sin embargo, el talento de Laura Prepon no se limita a su papel como Donna. En October Road, interpretó a Hannah Daniels, una mujer que se enfrenta al regreso de su antiguo amor, Nick Garrett, después de una década. Aunque la serie fue cancelada tras dos temporadas, dejó una marca por su exploración de temas de amor, amistad y redención.

Prepon también exploró el mundo de la comedia en Are You There, Chelsea?, basada en el libro de Chelsea Handler. Aunque la serie no tuvo éxito y fue cancelada después de una temporada, demostró la capacidad de Prepon para adaptarse a diferentes géneros y roles.

Sin duda, uno de los papeles más destacados de la actriz es como Alex Vause en Orange is the New Black, la innovadora serie que exploró la vida dentro de una prisión femenina. A través de su personaje, una traficante de drogas internacional, Laura Prepon mostró una profundidad emocional y complejidad, ganándose el reconocimiento de crítica y público. La serie, que recibió numerosas nominaciones a premios Emmy y Globos de Oro, consolidó a Prepon como una actriz de gran calibre.

A 26 años del estreno de That ‘70s Show, Laura Prepon no solo demostró ser una actriz talentosa capaz de navegar por diversos géneros, sino también una figura influyente en la industria televisiva.

Laura Prepon es de ascendencia judeorrusa, inglesa católica e irlandesa. Tiene cuatro hermanos mayores.

Prepon ha tenido varias relaciones sentimentales con actores como Christopher Masterson y Scott Michael Foster. Desde 2016 está casada con Ben Foster, con quien tiene dos hijos, Ella y un niño. Prepon fue miembro de la Iglesia de la Cienciología durante 17 años, pero la abandonó cuando se convirtió en madre. Ahora practica la meditación como forma de espiritualidad.

