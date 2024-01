¡Milky Chance vuelve a México! Estas son las fechas de sus conciertos en CDMX y Guadalajara

Después de casi dos años de espera, los fanáticos de Milky Chance en México pueden celebrar el regreso del dúo alemán a tierras aztecas. El grupo, conocido por su mezcla única de folk, reggae y electrónica, anunciaron dos fechas para deleitar a sus seguidores en la Ciudad de México y Guadalajara.

Milky Chance, formado por Clemens Rehbein y Philipp Dausch, se presentará en el Guanamor Teatro Studio de Guadalajara el próximo 9 de marzo y en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 12 de marzo. Estos conciertos son parte de la gira promocional de su más reciente álbum, Living in a Haze.

Los fans mexicanos tienen un vínculo especial con Milky Chance, que quedó patente en su última visita en 2022. En aquella ocasión, el grupo se destacó en el festival Vive Latino y grabó el video de su canción Synchronize en las pintorescas calles de Coyoacán, CDMX. Esta próxima visita promete ser aún más emocionante, con la banda interpretando no solo sus nuevos temas sino también los grandes éxitos que los han convertido en favoritos en México.

¿Cuándo iniciará la preventa de boletos para Milky Chance en México?

La preventa de boletos para estos esperados conciertos iniciará el 5 de febrero, seguida por la venta general a partir del 6 de febrero. Los interesados en asistir deberán estar atentos al sistema Ticketmaster y a las taquillas de los recintos para asegurar su entrada.

¡@MilkyChance! ¡Nuestro dúo alemán favorito regresa a México y no podemos con la emoción! ❤️‍🔥✨#PreventaCitibanamex: 5 de febrero.

Venta general a partir del 6 de febrero. pic.twitter.com/QI0ynlSHDZ — Ocesa Total (@ocesa_total) January 31, 2024

Aunque los precios oficiales de los boletos aún no han sido anunciados, los seguidores de la banda deberían empezar a ahorrar para no perderse la oportunidad de ver a Milky Chance en vivo.

Milky Chance es una banda alemana de rock que se originó en Kassel. Su primer sencillo, Stolen Dance, se lanzó en abril de 2013, alcanzando el primer puesto en las listas de varios países. Su álbum debut, Gems in Paradise, se lanzó en mayo de 2013 en Europa y recibió críticas positivas. Milky Chance tiene contrato con la discográfica independiente Lichtdicht Records. Ha participado en festivales como el South by Southwest en Austin, Texas, y ha realizado giras por Estados Unidos y otros países. Actualmente están promocionando su más reciente álbum, Living In A Haze y su más reciente sencillo Reckless Child.

