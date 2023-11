El primer vistazo a la nueva serie de Steven Spielberg y Tom Hanks

El primer tráiler de la nueva película Masters of the Air, de Steven Spielberg y Tom Hanks, revela la esperada continuación de las famosas miniseries Band of Brothers y The Pacific.

La entrega cinematográfica, que tendrá nueve episodios a través de Apple TV+, fungirá como la sucesora de los antiguos proyectos de Spielberg y Hanks para HBO.

Contará con un reparto estelar conformado por Austin Butler (Elvis) y Callum Turner (Fantastic Beasts). De acuerdo con la sinopsis oficial, la cinta seguirá la historia de un batallón de bombardeo, la 100ª Ala de Reabastecimiento Aéreo (100ª ARW), apodada la Centésima Sangrienta (Bloody Hundredth), es una unidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos asignada a la Tercera Fuerza Aérea, Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa - Fuerzas Aéreas de África.

Los personajes se enfrentarán a peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y se enfrentarán a “frígidas condiciones” como la falta de oxígeno y a la sensación del terror absoluto durante los combates a 25 mil pies de altura. La descripción también agrega que Masters of the Air retratará “el precio psicológico y emocional pagado por estos jóvenes mientras ayudaban a destruir el horror del Tercer Reich de Hitler”, en el núcleo de Masters of the Air. “Algunos fueron derribados y capturados; otros resultaron heridos o murieron. Y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de su destino individual, todos se cobraron un peaje”.

La cinta está basada en el libro de Donald L. Miller y escrita por John Orloff, con la dirección de Cary Joji Fukunaga y Tim Van Patten y la producción de Gary Goetzma.

Mientras que su reparto también cuenta con la participación de Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook y Ncuti Gatwa.

Masters of the Air llegará al streaming a través de Apple TV+ el próximo 26 de enero de 2024 con los dos primeros episodios de la serie. Los demás capítulos serán publicados cada viernes hasta el 15 de marzo del mismo año. Mira el tráiler a continuación.

