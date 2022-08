Estas son las teorías acerca de la muerte de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe fue una mujer muy famosa y se convirtió un un ícono de la belleza femenina, estuvo rodeada de escándalos en vida y en su muerte también; estas son algunas teorías sobre cómo murió la actriz y modelo estadounidense.

¿Qué determinó la autopsia de Marilyn Monroe?

Se dio a conocer que la autopsia determinó que se trató de una sobredosis de barbitúricos, que son fármacos causantes de relajación y somnolencia, pero, ¿fue algo accidental o ella lo provocó? ¿habrá sido posible que alguien la asesinara? A raíz de su muerte comenzaron a decirse algunas cosas y con el tiempo se han agregado otras sospechas y teorías conspirativas.

La versión oficial es suicidio

De acuerdo con la versión oficial, que es la que aparce en los recuentos biográficos oficiales, Marilyn Monroe tenía problemas tiempo antes de su muerte, ya que sufría de depresión, abuso de medicación, alcohol y no cumplía con algunas labores.

El 4 de agosto de 1962 su psiquiatra la visitó, recibió masajes y la mujer que trabajaba en su casa se quedó a dormir con ella para cuidarla, ya que eso habría solicitado el médico. En la noche, Marilyn se encerró en su habitación e hizo y recibió algunas llamadas telefónicas.

Una de las conversaciones que tuvo fue con Peter Lawford, un actor que era cuñado de la John F Kennedy, sin embargo, él no la esuchó bien y llamó a algunos de sus contactos para advertirles sobre Monroe, el auxilio llegó hasta el agente de ella, quien llamó al psiquiatra, por lo que la mujer que cuidaba de Marilyn fue avisada y le pidieron que entrara en su dormitorio, pero la puerta estaba cerrada con llave, por lo que salió, rodeó la casa y miró por la venta. Relató que la vio tirada en la cama, desnuda, sin moverse, boca abajo y con una mano en el teléfono.





Cuando el psiquiatra llegó rompió el vidrio de esa ventana e ingresó en la habitación, pero ya estaba muerta desde hacía varias horas.

Sobredosis accidental

En la segunda versión o teoría acerca de la muerte de Marilyn Monroe es que no se suicidó, sino que se tomó más pastillas de manera accidental. La actriz estaba pasando por un mal momento, ya que la habían despedido de su última película, estaba sobrepasada por su fama y sus matrimonios fracasados, por lo que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Esa noche, el psiquiatra había solicitado que alguien se quedara a acompañarla, pero Marilyn estaba mal, así que tomó varias pastillas para dormir, sin embargo, como no le hicieron efecto aumentó la dosis.

Lo curioso de esta versión, así como de la versión oficial, es que no tiene una explicación acerca de la diferencia de horarios que brindaron los testigos y las consignadas en los expedientes; tampoco se sabe con certeza los motivos del llamado de Peter Lawford ni tampoco la razón de que Monroe tuviera una alta cantidad de barbitúricos si el psiquiatra había pedido que la vigilaran.

¿Fue un asesinato?

Luego de esta versión oficial y la teoría de la sobredosis accidental, se han dado a conocer algunas otras lagunas e información que puede dar a entender que esa noche sucedió algo más. La esposa del manager de Marilyn contó que ella y su marido estaban viendo un concierto de Henry Mancini, sin embargo, no terminaron de verlo porque a la salida de la sala alguien esperaba para hablar con su marido y él salió corriendo. El concierto no terminó antes de las 11 de la noche, por lo que si eso es verdad, entonces ya no concuerda la versión de la mujer que cuidaba a Marilyn , ya que dijo que habló con el psiquiatra en la madrugada.

Un investigador privado, por su parte, contó que un par de ambulancieros informaron que antes de la medianoche recibieron un llamado para ir con urgencia a la casa de la actriz y que ella se encontraba moribunda, la subieron a la ambulancia, pero murió en el trayecto. Lo que se dice es que el manager y el psiquiatra la llevaron de vuelta a su hogar y montaron la escena del hallazgo a las 4:00 am, pero ¿por qué lo harían si se trató de un suicidio?

