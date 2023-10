Mariah Carey lista para ser descongelada: anuncia nueva gira ‘Merry Christmas One and All’ 2023

Las festividades invernales se acercan cada vez más y Mariah Carey se prepara para recuperar el espíritu navideño. La estrella pop quedará descongelada oficialmente para su nueva gira ‘Merry Christmas One and All’, con la que visitará varias localidades de los Estados Unidos y Canadá para este año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El pasado lunes, Mariah Carey anunció una serie de conciertos que iniciarán a mediados de noviembre. Con un total de 13 presentaciones, la estrella de ‘We Belong Together’ arrancará en

Highland, California el 15 de noviembre y realizará otras paradas en Chicago, Boston, Toronto, Detroit, para así concluir en el Madison Square Garden de Nueva York el 17 de diciembre.

Lee también: ¿Cuánto ha ganado Mariah Carey por la canción más famosa de la Navidad?

"¡Sí, el descongelamiento real ha comenzado!”. escribió Mariah Carey en la descripción de su publicación en redes sociales.

Con el paso de los años, Carey se ha convertido en un referente de la industria musical durante las épocas navideñas. El año pasado, la cantante grabó el especial de CBS, ‘Mariah Carey: ¡Feliz Navidad a todos!’, con invitados especiales como Drew Barrymore y Billy Porter.

En 2020, Mariah lanzó otro de sus especiales titulados ‘Mariah Carey’s Magical Christmas Special’ a través de Apple TV+, así como el single ‘Oh Santa’ junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Carey ha parado de realizar fiestas navideñas desde 2014, cuando inauguró su residencia de seis noches ‘All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity’ en el Beacon Theatre de Nueva York. Posteriormente, reanimó la residencia en el Beacon durante los dos años siguientes y después llevó el espectáculo de gira al extranjero, específicamente a Europa. En 2019, Mariah Carey concluyó su tour tras varias fechas en Las Vegas, Atlantic City y Boston.

Lee también: Mariah Carey revela que padece trastorno bipolar

Los boletos para la nueva experiencia navideña de Mariah Carey, ‘Merry Christmas One and All’, estarán disponible en preventa a partir del 4 de octubre en punto de las 10:00 a.m. La venta general iniciará el 6 de octubre a la misma hora. Dichas entradas estarán disponibles en Stubhub, Vividseats, Seatgeek y Ticketmaster.



Miércoles 15 de noviembre en Highland, CA | Yaamava Casino

Viernes 17 de noviembre en Los Angeles, CA | Hollywood Bowl

Martes 21 de noviembre en Denver, CO | Ball Arena

Viernes 24 de noviembre en Kansas City | MO T-Mobile Center

Lunes 27 de noviembre en Toronto, ON | Scotiabank Arena

Miércoles 29 de noviembre en Montreal, QC | Centre Bell

Viernes 1 de diciembre en Detroit, MI | Little Caesars Arena

Domingo 3 de diciembre en Chicago, IL | United Center

Martes 5 de diciembre en Pittsburgh | PA PPG Paints Arena

Lunes 11 de diciembre en Boston, MA | TD Garden

Miércoles 13 de diciembre en Philadelphia, PA | Wells Fargo Center

Viernes 15 de diciembre en Baltimore, MD | CFG Bank Arena

Domingo 17 de diciembre en Nueva York | NY Madison Square Garden

Yes, the actual defrosting has begun! 🧊 Announcing the MERRY CHRISTMAS ONE AND ALL Tour!🎄❤️ On sale 10/6 pic.twitter.com/DVuQd9ADkk — Mariah Carey (@MariahCarey) October 2, 2023

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.