Así fue la creación de Los Piratas, éxito de Los Auténticos Decadentes

Los Auténticos Decadentes son una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, con una trayectoria de más de tres décadas y un estilo único que fusiona el ska, el reggae, el cuarteto y la cumbia. Entre sus canciones más populares se encuentra Los Piratas, un tema que narra las aventuras de una ‘doble vida’, llena de diversión y celebración.

La creación de Los Piratas se remonta al año 1997, cuando la banda estaba trabajando en su quinto álbum de estudio, Cualquier Puede Cantar. Según contó el bajista y productor Pablo Armesto, miembro y bajista de Los Auténticos Decadentes desde 1987, se trata del primer disco producido por la banda y Jorge Serrano, lo que les brindó cierta “autonomía” a nivel musical.

“Después de grabar ‘Mi vida loca’ hicimos un contrato que económicamente nos fue muy favorable. Teníamos mucho dinero para grabar discos, videos y más. Entonces podíamos hacer lo que queríamos con los recursos y la libertad infinita. ¡Y lo hicimos! Tiramos manteca al techo, nos fuimos a grabar un mes a Estados Unidos con toda la familia”, contó el bajista de Los Auténticos Decadentes en entrevista con Oasis 100.1 FM.

El músico relató que se encontraban en un auto junto a su padre y Liliana Meza, co-autora de la canción y pareja de Armesto en ese entonces.

“Estábamos yendo a un cumpleaños de alguien que ahorita no me acuerdo. De repente, mi padre me dice ‘Hijo, ahora tienen que hacer un tema que hable de esto o de lo otro'. Y en medio de la charla salió el tema de la infidelidad. Me pareció un tema bastante interesante para aprovechar y explotar ya que las canciones que he escuchado sobre infidelidad siempre eran con culpa, románticas y tristes como ‘Amor pirata'. Así que se me ocurrió hacer algo distinto, algo al revés y con una ambientación de las películas italianas del 70", agregó Armesto.

El tema ‘Los Piratas’ de Los Auténticos Decadentes efectivamente relata la historia de un hombre que oculta una vida llena de excesos y disfrute a espaldas de su esposa, a la que no se hace referencia explicitica en su lírica, pero si en el videoclip oficial.

El videoclip oficial de la canción contó con la participación estelar de Andrés Calamaro, Divina Gloria, El Bahiano y referentes de la música tropical argentina como Lía Crucet y Antonio Ríos.

Armesto recordó su amistad junto a Andrés Calamaro, la cual apenas había iniciado un año antes de la creación de ‘Los Piratas'.

“Habíamos pegado muy buena onda y fue un tipo muy afectuoso con nosotros. Dijimos '¿Por qué no lo invitamos?’. Y se nos ocurrió armar una especie de ‘Rock and Roll Circus’ (en referencia a la película de los Rolling Stones donde se registra un concierto del que participan diversos artistas) y decirles a varios. Y así fueron surgiendo amigos que se fueron sumando”, comentó el bajista.

Así nació Los Piratas, una canción que se convirtió en un clásico de Los Auténticos Decadentes y que los llevó a recorrer escenarios de toda América Latina y Europa. La canción tiene un ritmo pegadizo, una letra divertida y un estribillo que invita a cantar y bailar. El tema mantiene su vigencia casi 26 años después de su lanzamiento.

