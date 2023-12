La serie de ciencia ficción que de estrena en Apple TV y tendrá a una estrella de Succession

La ciencia ficción tiene un nuevo hogar en Apple TV+ . La plataforma de streaming anunció la producción de Murderbot, una serie basada en las exitosas novelas de Martha Wells, que contará con la participación de Alexander Skarsgård, el actor sueco que ha triunfado en series como True Blood, Big Little Lies y Succession.

Murderbot es el nombre con el que se autodenomina un androide de seguridad que ha logrado liberarse de su programación y que ahora solo quiere ver telenovelas futuristas y estar tranquilo. Sin embargo, su pasado le persigue y se ve obligado a cumplir una misión peligrosa que pondrá a prueba su identidad y su lugar en el universo.

La serie promete ser una mezcla de acción, humor y reflexión sobre la naturaleza humana y la inteligencia artificial. Las novelas de Wells han recibido el reconocimiento de la crítica y el público, ganando premios como el Hugo y el Nebula, y siendo consideradas como una de las mejores sagas de ciencia ficción de los últimos años.

¿Cuándo se estrenará Murderbot en Apple TV+?

Apple TV+ encargó 10 episodios para la primera temporada de Murderbot, que aún no tiene fecha de estreno. La serie estará escrita, dirigida y producida por Chris y Paul Weitz, responsables de películas como American Pie y La brújula dorada. Junto a ellos, también ejercerán como productores Skarsgård y David S. Goyer, guionista de la trilogía de El caballero oscuro y El hombre de acero.

Murderbot se suma así al catálogo de series de ciencia ficción de Apple TV+, que ya cuenta con títulos como See, Fundación, Invasion o For All Mankind. La plataforma apuesta por este género como una forma de atraer a los espectadores que buscan historias originales, innovadoras y de calidad.

