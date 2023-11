Los actores de los Juegos del Hambre que tienen una relación en la vida real

Dos de los actores de los Juegos del Hambre tienen una relación en la vida real. Así es, Rachel Zegler y Josh Andrés Rivera, quienes interpretan a Lucy Gray y Coriolanus Snow respectivamente en la nueva película The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes , son pareja desde hace más de un año.

Los dos se conocieron en el rodaje de una adaptación de West Side Story de Steven Spielberg en 2021, donde Rachel dio vida a María y Josh a Chino. Desde entonces, han compartido su amor en las redes sociales y en las alfombras rojas.

En la premiere de la película realizada el pasado lunes 13 de noviembre desde el TCL Chinese Theatre de Hollywood, junto a sus coprotagonistas, Tom Blyth y Hunter Schafer, Rachel Zegler habló sobre su relación dentro y fuera del set.

Es la mejor experiencia ir a trabajar y tener una cara familiar que se siente como en casa, y Josh es mi casa, así que fue realmente, realmente encantador -Dijo a ET.

Por su parte, Josh Andrés Rivera también expresó su felicidad por trabajar con su novia en dos proyectos tan importantes. “Me siento muy afortunado de haber hecho estas dos películas y de hacerlo con una persona tan increíble como ella”, dijo. “Es como si los dos estuviéramos viviendo un sueño. Podemos hacerlo juntos... y me siento muy agradecido”.

Zegler, la actriz de 22 años, también dijo que se sentía “muy agradecida” por todos los logros recientes de su carrera. “Es un montón de agradecimiento. Ni siquiera puedo creerlo. Me siento muy honrada por ello”.

A su vez, reveló al medio sobre su primer encuentro con la antigua protagonista de los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence. La joven compartió que ambas tenían muchas cosas en común, por lo que hablaron sobre el equipo que compartieron en varias de sus películas y se dieron cuenta que tenían un círculo cercano muy próximo una de la otra. “Fue una especie de pequeña y divertida reunión familiar”, describió Zegler el encuentro.

Los fans de los Juegos del Hambre podrán ver la química entre Rachel y Josh en la pantalla grande cuando la película se estrene el próximo 16 de noviembre. La cinta está basada en el libro homónimo de Suzanne Collins y cuenta la historia de los décimos Juegos del Hambre, donde el joven Snow es mentor de Lucy Gray, una cantante del Distrito 12.