Exesposo de Fergie revela el verdadero motivo de su separación

Josh Duhamel explicó cuál fue la razón de su separación con su exesposa, la cantante Fergie, durante una entrevista. El actor de 50 años, que ahora espera un hijo con su nueva esposa, Audra Mari, compartió que simplemente se distanció de la estrella y exintegrante de Black Eyed Peas.

“Creo que nos superamos el uno al otro y teníamos intereses muy diferentes” -Dijo al programa In Depth With Graham Bensinger.

Fergie y Josh Duhamel se casaron en 2009 y engendraron un hijo de nombre Axl en 2013. Ambos se separaron en 2017 y finalizaron su divorcio dos años más tarde.

“Hice las paces con esa parte de mi vida. Ella y yo tenemos una gran relación. Ambos criando juntos a ese niño. No había nada malo en ello. Lo pasamos muy bien”, agregó durante la conversación. “Cuanto más envejecía, más quería salir [a Dakota del Norte]. Esto no es para ella. Pero no tengo resentimientos... Tengo mucha suerte de que sea un ser humano amable. Realmente lo soy”.

Duhamel describió que nunca se sintió cómodo con el estilo de vida que exige Hollywood, puesto que era “mucho” y debido a ello perdió la “simplicidad” a la que estaba acostumbrado. A su vez, añadió que nunca se sintió cómodo al asistir a las alfombras rojas y demás eventos relacionados. “Todo esto puede succionarte el alma si no tienes cuidado”, reflexionó.

También se sinceró al decir que le tomó bastante tiempo recuperar el sentido de pertenencia en su vida y dejó en claro lo cómodo que se siente ahora en su hogar, una cabaña junto al lago ubicada en Minnesota. “Tener este lugar aquí realmente me permite volver a ese niño que se enamoró de la naturaleza, se enamoró del aire libre y de ser creativo y simplemente estar activo”.

Anteriormente, Josh Duhamel dejó en claro lo estable y sana que es su relación con Fergie, a quien aún frecuenta por su hija Axl.

La misma Fergie inclusive felicitó a Audra Mari a través de redes sociales después de publicar una fotografía que anuncia la llegada de su nuevo bebé.

“Bebé Duhamel próximamente” -Escribió Mari en la publicación.

Por su parte, la cantante estadounidense felicitó a la pareja y se mostró emocionada al saber que su hijo se convertiría en el hermano mayor de la familia. “Me alegro mucho por ustedes. Axl no puede esperar a ser hermano mayor”, dijo.

