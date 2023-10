Lo que sabemos sobre Christopher Nolan y la posibilidad de dirigir películas de James Bond

Christopher Nolan , uno de los directores más reconocidos a nivel mundial, ha dirigido y producido algunas de las series y películas más emblemáticas de la industria cinematográfica, tales como ‘Interestelar', ‘Oppenheimer’ o ‘Memento', y ahora podría encabezar una de las franquicias de acción más grandes hasta ahora: James Bond.

Según fuentes de World Of Reel, el director está en conversaciones con Barbara Broccoli, productora de James Bond, conocido como el ‘007', para dirigir las próximas “dos o tres” películas de la franquicia.

Aún no se sabe quién sería el actor que interpretaría a Bond, pero todo parece indicar que Aaron Taylor-Jonson, quien protagonizó ‘Tenet’ (de Nolan) asumirá el papel, según la publicación.

Aunque la presencia de Nolan podría ser más que un hecho, hay algunas estipulaciones con respecto a su libertad creativa y la dirección que quiere brindar a la franquicia.

Según el informe, Christopher Nolan apegarse a una adaptación mucho más fiel en cuanto a las novelas originales de Ian Fleming con “escenarios de época”. Los libros originales, que comenzaron con Casino Royale (1953), estaban ambientados en los años cincuenta y principios de los sesenta. Sin embargo, EON Productions quiere hacer lo contrario: un “reinicio completo para la era moderna”.

Aún después de estas revelaciones, no se ha anunciado oficialmente quién dirigirá la próxima entrega de James Bond ni quién será el sucesor de Daniel Craig.

Nolan ya había expresado su interés en hacer una película de James Bond durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused.

“La influencia de esas películas en mi filmografía es vergonzosamente evidente. Sería un privilegio increíble hacer una. Al mismo tiempo, cuando asumes un personaje así trabajas con una serie de limitaciones particulares”. -Dijo Nolan en la entrevista.

Y añadió: “Tiene que ser el momento adecuado en tu vida creativa, en el que puedas expresar lo que quieres expresar y profundizar realmente en algo dentro de las limitaciones apropiadas, porque nunca querrías asumir algo así y hacerlo mal”.

Daniel Craig terminó su era como James Bond después de ‘No Time To Die’ de 2021, dirigida por Cary Joji Fukunaga. Aaron Taylor-Johnson no es el único candidato que podría reemplazarlo, pues Regé-Jean Page y Damson Idris son algunos de los más nombrados hasta ahora.

