El actor que repetirá su papel en el Live Action de Cómo Entrenar a tu Dragón

La aclamada película animada Cómo entrenar a tu dragón se prepara para dar un salto a la realidad con su próximo live-action y el anuncio de la participación de Gerard Butler, conocido por su papel en la película 300 y por el doblaje de Estoico el Vasto en la versión animada. Esta revelación marca un hito emocionante para los seguidores de la franquicia, ya que Butler se convierte en el primer miembro del elenco original en confirmar su participación en este nuevo capítulo cinematográfico.

La película, programada para llegar a las salas en 2025, no solo presenta el regreso de Gerard Butler, sino que también mantiene la coherencia creativa al tener a Dean DeBlois al frente. DeBlois, quien estuvo detrás de las películas animadas, desempeñará roles clave como guionista, director y productor en esta adaptación live-action.

En cuanto al elenco, se suma nuevo talento con Mason Thames (Doctor Strange: hechicero supremo) y Nico Parker (The Last of Us), quienes interpretarán a los jóvenes protagonistas Hipo y Astrid. Aunque aún no se han revelado más detalles sobre el casting y la trama, los estudios aseguran una fidelidad a las historias originales y al mundo mágico creado por DreamWorks Animation.

La historia de Cómo entrenar a tu dragón sigue la relación poco convencional entre un adolescente vikingo y su dragón, Chimuelo. Gerard Butler interpreta a Estoico el Vasto, el padre del protagonista, quien desaprueba la amistad de su hijo con el dragón. Esta relación compleja y única es un elemento central que ha cautivado a audiencias de todas las edades.

La adaptación representa un desafío tanto para los creadores como para los actores, ya podría ser algo difícil trasladar la complejidad de estos personajes tridimensionales al nuevo formato. La versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón tiene también la tarea de mantener el éxito global de la cinta.

¿Cuándo se estrena el live-action de Cómo entrenar a tu dragón?

La película está programada para estrenarse el 13 de junio de 2025, y aunque aún no se ha anunciado el inicio del rodaje, la noticia del regreso de Gerard Butler mantiene a los fanáticos ansiosos por ver cómo cobra vida esta nueva versión del querido clásico animado. Las películas animadas están disponibles a través de Prime Video.

