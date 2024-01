Así se ve el trailer de Lisa Frankenstein, primera película de Zelda Williams como directora

La productora de cine independiente, Focus Features ha lanzado el tráiler oficial de Lisa Frankenstein, una comedia de terror escrita por el guionista Cody (El cuerpo de Jennifer) y dirigida por Zelda Williams, hija de Robin Williams, en su debut como directora . La película está programada para ser estrenada el próximo 9 de febrero del 2024.

La trama sigue a una adolescente incomprendida cuyo amor platónico resulta ser un atractivo cadáver. Esta aventura romántica llevará a la pareja a situaciones de terror, pero también muy divertidas; ambos personajes emprenderán una aventura con el objetivo de encontrar el amor y la felicidad. La cinta dirigida por Zelda Williams ha emocionado al público que desea ver el proyecto de la hija del fallecido actor.

Lisa Frankenstein el debut cinematográfico de Zelda Williams

Lisa Frankenstein está producida por Mason Novick y Cody, conocidos por colaborar en películas como Tully, Young Adult y Juno. Esto ha llevado a tener altas expectativas de la cinta, además de que su elenco también promete contar una gran historia; los actores participantes son: Kathryn Newton, Cole Sprouse, Liza Soberano, Henry Eikenberry, Joe Chrest y Carla Gugino.

Zelda Williams tiene un vínculo indirecto, pero significativo con Nintendo a través del nombre que lleva. Su nombre, Zelda, es el mismo que el de la famosa franquicia de videojuegos The Legend of Zelda de Nintendo. Robin Williams, era un gran fan de los videojuegos y de la serie The Legend of Zelda.

El fallecido actor comentó en una entrevista que nombró a su hija en honor a la princesa Zelda de esos juegos. Aunque Zelda Williams no ha trabajado con la compañía Nintendo, su nombre está ligado al cariño que su padre tenía por esa saga de videojuegos, tal es así que se ha podido ver a la ahora directora disfrazada de algunos personajes de la saga.

Y en el 37 aniversario de la saga Zelda quiero acordarme de Robin Williams (DEP)



El actor era abiertamente fan de Zelda y Nintendo, protagonizó spots comerciales de la marca, puso Zelda de nombre a su hija, y apareció como NPC en Breath of the Wild a modo de homenaje.



Respect⭐ pic.twitter.com/ZF05nLwGJG — PAABLOO64🕹️ (@PAABLOO64) February 21, 2023

