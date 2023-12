Esto es lo que opina Christopher Nolan sobre las películas de superhéroes

Christopher Nolan, el aclamado director de la trilogía Dark Knight y Tenet, expresó su admiración por el trabajo de Zack Snyder , el cineasta detrás de Man of Steel, Batman v Superman y Justice League. Según Nolan, Snyder ha dejado una huella imborrable en el género de la ciencia ficción y los superhéroes, y su última película, Rebel Moon: Part One – A Child of Fire, es una muestra de ello.

Rebel Moon es una ópera espacial que se estrenó en Netflix recientemente y que lideró las listas de la plataforma con casi 24 millones de reproducciones en sus primeros tres días. La película cuenta la historia de una ex soldado (Sofia Boutella) que debe reunir a un grupo de guerreros de diferentes planetas para enfrentarse a un imperio tiránico que amenaza con conquistar la galaxia. Se trata de la primera parte de una saga que tendrá su continuación el próximo año.

Nolan, que fue productor de Man of Steel y que colaboró con Snyder en el desarrollo de la historia, mantiene una buena relación con el director desde entonces. En una reciente entrevista con The Atlantic , Nolan alabó la visión y la originalidad de Snyder, y afirmó que su influencia se nota en todas las películas de superhéroes que se hacen hoy en día.

No hay ninguna película de ciencia ficción de superhéroes en estos días en la que no vea alguna influencia de Zack”, dijo Nolan. “Cuando ves una película de Zack Snyder, ves y sientes su amor por el potencial del cine. El potencial de ser fantástico, de ser elevado en su realidad, pero de conmoverte y emocionarte”.

Christopher Nolan también se refirió a Watchmen, la adaptación del cómic homónimo que Snyder realizó en 2009 y que fue recibida con opiniones divididas tanto por la crítica como por el público. Para Nolan, fue una película adelantada a su tiempo, que subvirtió las convenciones del género antes de que este se popularizara con el éxito de los Vengadores.

“Siempre he creído que ‘Watchmen’ se adelantó a su tiempo. La idea de un equipo de superhéroes, que tan brillantemente subvierte, aún no existía en las películas. Hubiera sido fascinante verlo estrenado después de Avengers”, comentó Nolan.

Con estas declaraciones, Christopher Nolan demostró su respeto y aprecio por Snyder, un director con una propuesta, estilo y creación del universo dentro del cine de superhéroes muy particular. Rebel Moon: Part One – A Child of Fire ya está disponible a través de Netflix. El segundo capítulo de la película, Rebel Moon – Part Two: The Scargiver llegará el próximo 19 de abril de 2024 a la plataforma.

