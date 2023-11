Conoce la nueva película de Batman de James Gunn sin Robert Pattinson

La última película de Batman fue interpretada por Robert Pattinson, actor que cuando fue anunciado cómo la figura del hombre murciélago, las redes sociales denotaron que sería una mala actuación, pero Pattinson dejó en claro que tanto se equivocaban; The Batman llegó a los cines en el 2022, y aunque un éxito, este filme no pertenece al universo de DC, por lo que DCU y James Gunn han decidido traer un nuevo Batman.

La compañía DC anunció que James Gunn sería el nuevo director de su universo, dejando de lado a Zack Snyder y todo lo que habíamos visto, incluso dejando de lado a la Liga de la Justicia. Ahora James Gunn creará un nuevo universo y su primer largometraje es Superman: Legacy , con un nuevo actor y esto será llevado a otros personajes de DC cómo es el ejemplo de Batman.

The Brave and the Bold es el próximo filme que contará la historia de Batman, lo interesante es que el nuevo largometraje no contará con Robert Pattinson, a pesar de que no estará Pattinson es poco lo que se sabe sobre la próxima película, James Gunn contó en Instagram que aún no tiene un guion para el proyecto.

¿Qué podríamos esperar de The Brave and the Bold?

Es sabido que James Gunn y Peter Safran, han destacado su enfoque en tener guiones sólidos, flexibilidad creativa y una narrativa unificada para el cine, algo que desean hacer con su nuevo universo DC. El nuevo enfoque propone recuperar elementos de anteriores etapas del universo DC, sin necesidad de tener un reinicio completo, esto implica mantener ciertos personajes, pero Batman de Robert Pattinson quedaría fuera.

Películas cómo: Shazam 2: La furia de los dioses, The Flash y Blue Beetle ya se han estrenado tras el anuncio del nuevo universo DC, además de Aquaman y el Reino Perdido está programada para llegar a los cines en diciembre de 2023, por lo que pertenecerían al nuevo universo de James Gunn.

A la falta de mucha información sobre The Brave and the Bold lo único que los fans pueden esperar es la secuela de The Batman con Robert Pattinson, a pesar de que a muchos fans les gustaría ver a este hombre murciélago en el nuevo universo, es casi seguro que estará fuera del universo DC.

