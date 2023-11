Las 10 curiosidades de Frozen, a 10 años del estreno de esta joya de Disney

No solo cautivó a millones de espectadores con su helada historia de amor, aventura y magia, sino que se convirtió en una de las películas más exitosas de Disney . Su éxito aún parece vigente y detrás de joya animada hay muchas curiosidades listas para ser reveladas a 10 años de su estreno. Estos son los 10 datos que seguro no conocías sobre Frozen.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Frozen: 10 años, 10 curiosidades

1. La película está inspirada en un cuento de Hans Christian Andersen

El escritor danés es el autor de “La reina de las nieves” de 1845, un relato que sirvió de base para crear la historia de Frozen. Sin embargo, los guionistas hicieron muchos cambios para adaptar el cuento al cine, como convertir a la reina de las nieves en la hermana de la protagonista, y darle un final feliz.

2. Rapunzel y Flynn Rider hicieron un cameo en la película y asistieron a la coronación de Elsa

Los protagonistas de Enredados, otra película de Disney, aparecen brevemente en una escena de Frozen, cuando los invitados llegan al castillo de Arendelle. Se puede ver a Rapunzel con su cabello corto y aparentemente recién cortado, y a Flynn con su atuendo morado.

Lee también: Disney: Esta película de 2016 es la mejor en versión live action de acuerdo a los fans

3. El castillo de Arendelle fue diseñado a imagen y semejanza de dos castillos reales de Noruega

Los creadores de Frozen se inspiraron en el castillo de Akershus y el castillo de Stiftsgården para recrear el palacio donde viven Anna y Elsa. Ambos castillos son monumentos históricos y culturales del país escandinavo. El director Mike Giaimo y su equipo viajaron al país nórdico para conocer la arquitectura de la región y la tomar referencias de su cultura.

4. Copos de nieve a detalle molecular

Los animadores de Frozen pidieron asesoría del Dr. Thomas Painter, un científico del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, conocido como el Dr. Nieve para recrear a la perfección los copos de nieve y los entornos nevados conforme a la nieve real a nivel molecular. El experto les enseñó cómo se forman los cristales de hielo, cómo se refleja la luz en ellos y cómo interactúan con el aire y el viento.

Lee también: Toy Story 5: Uno de los protagonistas habló de la posible y nostálgica trama

5. Olaf fue moldeado con un software de nombre Spaces especialmente creado para realizar al personaje

El simpático muñeco de nieve fue uno de los desafíos más grandes para los animadores, ya que tenía que tener una apariencia suave y esponjosa, pero también expresiva y flexible, cuyas tres partes que lo conforman también tuvieran cierta independencia. Por eso, se creó un programa informático que permitía manipular las partes del cuerpo de Olaf de una manera más fácil.

6. Finalmente y como nunca

El título en inglés del tema “Finalmente y como nunca” (“For The First Time in Forever”) surgió de manera inesperada por una ocurrencia de un guionista, lo que llamó la atención de Chris Montan, presidente de Walt Disney Music. La canción, que expresa el anhelo de Anna por salir del castillo y conocer el amor, fue escrita por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, quienes también compusieron “Let It Go”, el tema principal de la película.

Lee también: Disney tiene en marcha la tercera y cuarta parte en simultáneo de esta exitosa película

7. Los looks de Elsa se crearon con el asesoramiento del famoso diseñador de peinado Danilo

El estilista, que ha trabajado con celebridades como Gwen Stefani, Selena Gomez, Naomi Watts, Natalie Portman, Lady Gag y Katy Perry, fue el encargado de crear los peinados que luce Elsa a lo largo de la película, desde su trenza hasta su moño. Danilo también ayudó a definir el color y el brillo del cabello de la reina.

8. El personaje de Kristoff se inspiró en el pueblo sami

Se trata de un grupo indígena del norte de Noruega que son conocidos por su pastoreo de renos. Esto es lo que explica por qué el reno Sven es el mejor amigo de Kristoff. Además, el traje que viste Kristoff está basado en la vestimenta tradicional sami, llamada gákti.

Lee también: Loki: Tom Hiddleston habría confirmado futuro de su personaje; ¿habrá nueva temporada?

9. Becky Bresee, quien dirigió la animación de Anna, se utilizó a sí misma para lograr una interpretación humana de la animación

La animadora grabó sus propios gestos y expresiones faciales mientras leía los diálogos del personaje, y luego los usó como referencia para darle vida a Anna en la pantalla. De esta forma, logró capturar la personalidad divertida y optimista de la princesa en Frozen.

10. Sven, el adorable amigo de Kristoff, iba a llamarse Thor, de acuerdo a la mitología nórdica y germánica

Los creadores decidieron cambiar el nombre debido a la repentina popularidad que ganó Thor, icónico personaje del Universo Cinematográfico de Marvel, cuya película se había estrenado en 2011. Los creadores de Frozen no querían que hubiera confusión entre el dios del trueno y el reno.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.