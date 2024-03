¿De qué trata The Acolyte? La precuela de Star Wars que se estrena en Disney+

Disney+ se prepara para sumergir a sus suscriptores en una era previamente inexplorada del universo de Star Wars con el lanzamiento de The Acolyte, una serie que promete explorar los misterios y las sombras de la Alta República. Esta nueva adición a la creciente lista de series de Star Wars en la plataforma se establece cien años antes de los eventos de la trilogía precuela, marcando la incursión más lejana en el pasado de la saga en una producción live-action.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El tráiler recién lanzado presenta a un respetado Maestro Jedi, interpretado por Lee Jung-jae, enfrentándose a una peligrosa guerrera de su pasado, papel a cargo de Amandla Stenberg. Este duelo se despliega a lo largo de una investigación sobre una serie de crímenes que sacuden los cimientos de la galaxia, llevando a los personajes por un camino oscuro donde las apariencias engañan y las fuerzas siniestras aguardan. Con escenas que incluyen batallas de sables láser y una emocionante caza por toda la galaxia, The Acolyte promete ser explosiva.

El elenco estelar de la serie también incluye nombres como Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss. Leslye Headland lidera el proyecto como creadora, directora y productora ejecutiva, acompañada por un equipo de productores ejecutivos que incluye a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King y Jason Micallef.

The Acolyte se une a un prestigioso linaje de series de Star Wars en Disney+, incluyendo éxitos como The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka y El libro de Boba Fett. Con la reciente conclusión de la segunda temporada de Andor y una película de The Mandalorian en el horizonte, Disney+ continúa siendo el hogar de la narrativa expansiva de Star Wars , llevando a los fans a nuevas fronteras de esta amada galaxia.

Desarrollada desde 2020 y anunciada oficialmente en el Día de Star Wars de ese año, The Acolyte es un testimonio del compromiso continuo de Lucasfilm y Disney+ con la expansión del universo de Star Wars. La serie se estrenará este próximo 4 de junio.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado