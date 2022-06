Retiro de BTS no solo impactó al ARMY sino también a la economía

La noticia del retiro indefinido de BTS rápidamente se convirtió en tendencia por ser el grupo de K-Pop surcoreano que mayor repercusión ha tenido a nivel global.

El anuncio de su descanso ocurrió el 14 de junio dentro del marco de su aniversario y a días de haber lanzado su compilación de éxitos en un nuevo álbum llamado Proof.

A través de un video titulado The Real BTS Dinner Party, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook anunciaron su retiro: “Vamos a tomar una pausa ahora”, comentó RM en medio de la conversación, “para mí, era como si BTS estuviera a mi alcance hasta On y Dynamite, pero después de Butter y Permission to Dance, ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, añadió.

Un vocero de BTS declaró para Billboard que la banda “continuará activa en diferentes formatos, incluyendo proyectos individuales”.

Los orígenes de BTS se remontan a 2010, cuando Bang Si-hyuk, fundador de la empresa de entretenimiento coreana Big Hit Music, le ofreció un contrato a RM (que por aquel entonces se hacía llamar Rap Monster). Posteriormente, se fueron adhiriendo los demás integrantes.

Impacto en la economía de Corea del Sur

A tan solo un día de haber anunciado su separación temporal, el precio de las acciones de HYBE, disquera de BTS, se desplomó un 28% y se ubicó en 139.000 wones (equivalentes a 108 dólares), el nivel más bajo desde que la empresa debutó en bolsa hace casi dos años, lo que representa una pérdida de 1700 millones de dólares en su valor de mercado.

El canal de YouTube de la agrupación, clasificado en el número 20 de los más grandes del mundo, llega a generar hasta dos millones de dólares al mes. Para 2020, el grupo aportaba 3 mil 500 millones de dólares al año a la economía surcoreana, según Hyundai Research Institute.

BTS impulsó un aumento del 58% en las ventas de HYBE, según consta en los informes de cierre del ejercicio de la empresa correspondientes a 2021. La disquera se embolsó casi mil millones de dólares en el mismo año.

