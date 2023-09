Lo que sabemos de escándalo de Cher y la contratación de hombres para secuestrar a su hijo

Cher se encuentra en medio de un escándalo después de ser acusada de orquestar el secuestro de su hijo, Elijah Blue Allman, en el marco de su proceso de divorcio. Según documentos judiciales y respaldados por una declaración de Marieangela King, esposa de Allman, la estrella del pop habría contratado a cuatro hombres para llevar a cabo esta presunta acción.

La declaración de King señala que la pareja estaba intentando reconciliarse después de que Allman solicitara el divorcio en 2021. Pasaron 12 días juntos en Nueva York antes del presunto secuestro. Según King, cuatro individuos ingresaron a la habitación de hotel y sacaron a Allman de manera abrupta, afirmando que habían sido contratados por la madre de Elijah Allman, Cher.

Según documentos judiciales obtenidos por The Messenger , los hechos habrían ocurrido en noviembre del año pasado en un hotel de Nueva York, donde King y Allman se alojaban. Marieangela King expresó en su declaración su profunda preocupación por el bienestar y el paradero de su esposo. Afirmó que desde agosto de 2022 se le negó el acceso a Allman, quien se encontraba en un centro de tratamiento cuya ubicación no se le reveló. Además, se le informó que Allman no tenía acceso a su teléfono.

El hijo de Cher y sus problemas de adicción

Elijah Blue Allman ha sido conocido por sus problemas de adicción a lo largo de los años, y ha compartido públicamente sus luchas en ese sentido. Su relación con la sobriedad ha sido fluctuante, al igual que su relación con su madre, Cher, quien también ha abordado de manera abierta las luchas de su familia con el abuso de drogas, en parte debido al consumo de heroína de su propio padre, el fallecido rockero Gregg Allman.

El caso de divorcio entre Elijah Allman y Marieangela King continúa en curso en los tribunales, y la próxima audiencia está programada para el 27 de octubre en Los Ángeles. Los abogados de King han indicado que no tienen actualizaciones disponibles en este momento.

Es importante mencionar que estas acusaciones son graves y aún están siendo investigadas por las autoridades pertinentes. Cher no ha hecho comentarios públicos sobre estas afirmaciones hasta el momento.

