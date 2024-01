Esto opina Meryl Streep sobre la película de Barbie

La actriz Meryl Streep sorprendió a todos con sus elogios a la película Barbie , dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie. La ganadora de tres premios Oscar hizo estas declaraciones el pasado jueves por la noche, en los Palm Springs Film Awards, donde acudió para entregar el Premio a la Estrella Internacional a Carey Mulligan.

Streep, que subió al escenario tras la entrega de un premio anterior a Billie Eilish y Finneas por su éxito “What Was I Made For?”, dedicó unas palabras al dúo musical. “Sólo quiero decir a Billie y Finneas que han entregado la bomba de amor Barbie. Han salvado el cine el verano pasado y todos nuestros trabajos. Han dado alegría a innumerables generaciones y géneros de personas, y deberían navegar en esa ola, niños, hasta que sean viejos y merezcan estar hartos como yo.”

La actriz, quien trabajó con Gerwig en Mujercitas, mostró su admiración por la directora y por Robbie, que interpreta a la famosa muñeca en una comedia que explora los temas de la identidad, la autoestima y la libertad. La película, que se estrenó el año pasado, fue un éxito de crítica y traquilla, y se perfila como una de las favoritas para los próximos premios Oscar.

Meryl Streep sobre el premio a Carey Mulligan

Streep también tuvo palabras de elogio para Mulligan, a quien entregó el galardón por su papel en Maestro, un thriller dramático sobre una profesora que busca vengarse de los hombres que abusaron de su mejor amiga en el pasado. Streep destacó la versatilidad y el talento de la actriz británica: “Si se tratara de identificar una cualidad esencial que Carey aporta a los amplios y variadísimos personajes que ha interpretado, realmente se encuentra en lo que nos oculta..... Es como los pequeños temblores que tenemos aquí en California. No son realmente medibles, nada se mueve, pero eres consciente de que la tierra se agita por debajo y de que cuando se abre esa grieta, puede derribar tu casa”, según comentó .

Los Palm Springs Film Awards son premios anuales que se celebran en California desde 1989 y que reconocen las mejores películas e interpretaciones del año.

