Matt Boomer audicionó para Barbie pero abandonó el proyecto por esta razón

Matt Boomer pudo haber interpretado a Ken en la aclamada película de Barbie. El actor estuvo muy cerca de conseguir el papel, pero lo rechazó por una razón muy personal.

Matt Boomer es uno de los actores más versátiles y carismáticos de Hollywood. Lo hemos visto en series como White Collar, American Horror Story y Doom Patrol, y en películas como Magic Mike, The Normal Heart y The Magnificent Seven. Pero hay un proyecto que se le escapó de las manos: la adaptación cinematográfica de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie.

En una reciente entrevista con la revista Vanity Fair, Boomer reveló que audicionó para el papel de Ken, el novio de Barbie, y que incluso llegó a hablar con la directora sobre su visión del personaje. Sin embargo, decidió abandonar el proyecto por una razón muy importante para él.

¿Por qué Matt Boomer abandonó el protagónico de la película Barbie?

Boomer explicó que le ofrecieron la oportunidad de audicionar y que se interesó lo suficiente en el proyecto como para enviar una cinta a Gerwig y a los directores de casting. Según sus palabras, el actor grabó “un montón de tomas” para interpretar a las diferentes versiones de Ken. “Me vestí de manera diferente para todos ellos”, dijo. Posteriormente grabó las líneas de diálogo por sí solo.

El actor habló con la directora Greta Gerwig sobre la oportunidad de unirse al elenco, el cual terminó por conformarse por Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrel, Emma Mackey, Simu Liu, America Ferrera, Issa Rae, Sharon Rooney, John Cena, Dua Lipa y muchos más. Pero Boomer tuvo que rechazar la invitación porque sabía que pasaría mucho tiempo lejos de su familia. El actor tiene tres hijos con su esposo Simon Halls.

Matt Boomer no era el único actor que hizo una audición para Ken. También lo hizo Bowen Yang, Dan Levy y Ben Platt, según la revista Variety. Jonathan Groff también buscó el papel

del sufrido amigo de Ken, Allan, antes de que Michael Cera consiguiera el papel.

La película de Barbie se estrenó en 2023 y se convirtió en una de las películas más populares de todo el mundo.

