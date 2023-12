La conmovedora reflexión de Ariana Grande sobre su 2023

Ariana Grande , la talentosa cantante y actriz, compartió una conmovedora reflexión sobre su año 2023 a través de sus Instagram Stories, revelando sus experiencias y lecciones aprendidas. La artista expresó como lidió con toda una combinación de emociones transformadoras y desafiantes, pero también destacó la felicidad y la singularidad que este año le brindó.

“Uno de los años más transformadores, más desafiantes y, sin embargo, más felices y especiales de mi vida”, compartió Grande. Esta dualidad de emociones parece haber sido una constante a lo largo de los últimos doce meses para la estrella del pop, quien se sumergió en proyectos significativos, incluida su participación en las películas de Wicked, basadas en el exitoso musical de Broadway.

La artista elogió su realización y la dedicación que puso en su trabajo, y describió el proceso como una experiencia reveladora. “Nunca me he sentido más realizada o presente en mi trabajo, siendo capaz de apreciar cada momento”, escribió. Este año, Grande compartió el set con talentosos colegas, como Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey y Ethan Slater, bajo la dirección de Jon M. Chu.

Sin embargo, no todo fue un camino fácil para Ariana Grande en 2023. El año también estuvo marcado por su separación de Dalton Gomez, con quien estuvo casada durante dos años. A pesar de las dificultades personales, Grande optó por destacar el orgullo, la alegría y el amor que experimentó. En sus propias palabras, “Nunca me he sentido tanto orgullo, alegría o amor y, al mismo tiempo, me he sentido tan incomprendida por gente que no me conoce”.

La artista también abordó la importancia de centrarse en lo que realmente merece la atención y la energía. Grande compartió que aprendió a distanciarse y protegerse de las suposiciones y opiniones ajenas que no contribuyen positivamente a su vida.

A pesar de las dificultades y la sensación de ser “profundamente incomprendida”, Ariana Grande también expresó su agradecimiento por todas las experiencias vividas en el año, tanto las positivas como las desafiantes. La artista se describió a sí misma como más humana, profunda, suave y fuerte que nunca.

En un mensaje de esperanza y buenos deseos, Ariana Grande concluyó su reflexión y envió amor a sus seguidores y deseándoles un año nuevo lleno de felicidad y salud. “Les envuelvo a todos en un capullo de amor y les deseo un año nuevo muy feliz y saludable”, expresó. Con un toque de anticipación, la artista compartió su entusiasmo por el próximo año, cerrando el mensaje con la afirmación: “No puedo esperar al año que viene”.

