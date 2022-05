Ari Borovoy anuncia que quiere ser diputado: “Quiero representarte”

El integrante del grupo OV7, Ari Borovoy, sorprendió a sus seguidores al anunciar sus intenciones de buscar una diputación en los procesos electorales que se llevarán a cabo durante 2022 en el país.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el ex Onda Vaselina inició la grabación haciendo una recapitulación de su trayectoria en el medio artístico que comenzó desde los 9 años.

Hoy te quiero agradecer a ti que me conoces desde hace 33 años, justo cuando empecé tenía 9 años y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido […]

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos.



Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

En la grabación, Ari Borovoy de 42 años aseguró que desde que tiene uso de razón sus padres le han enseñado a perseguir sus sueños y metas, “me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”.

El intérprete de “Te quiero, tanto, tanto” dijo que ya es conocido en su faceta de cantante, actor, productor, manager, “hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera”.

Borovoy aseguró que contenderá para diputado este 2022 ya que en su vida y carrera ha representado muchos talentos pero esta vez “quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo”, dijo.

Ari Borovoy aseguró que cada like, comentario positivo o negativo será un paso para “consolidar nuestra meta juntos. Además, dio a conocer la que será su frase de campaña: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy” y pidió unirse al hashtag #AriDiputado.

El despate del cantante se da en medio de los ensayos del cantante con OV7 para comenzar en septiembre próximo la gira por el 30 aniversario del grupo de los noventa.

Entre los comentarios en su cuenta de Twitter en respuesta al video compartido se muestran críticos ante el destape político del cantante.

Cabe recordar que la cantante Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, debutó en 2021 en las curules como diputada plurinominal por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

