Jake Gyllenhaal desearía poder interpretar el personaje de Batman por esta razón

Jake Gyllenhaal , un talento consagrado de Hollywood con una amplia gama de papeles dramáticos y de acción bajo su cinturón, mantiene vivo su deseo de interpretar a Batman, uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos. A pesar de haber sido considerado seriamente para el papel de Bruce Wayne en la trilogía El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, el papel finalmente fue para Christian Bale. Sin embargo, este revés no disminuyó el interés de Gyllenhaal en el personaje.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Durante una reciente rueda de prensa para promocionar Road House en Prime Video, Screen Rant le preguntó a Gyllenhaal sobre su interés continuo en dar vida a Batman. “Oh, amigo. Es un (papel) clásico. Es un honor”, expresó Gyllenhaal. También destacó la importancia y el legado de los papeles clásicos que han sido interpretados por actores notables a lo largo de la historia, comparándolo con su preparación para interpretar a Iago en “Otelo” junto a Denzel Washington.

A pesar de que Robert Pattinson actualmente encarna a Batman en el cine, con The Batman Part II programada para 2026 , se está buscando a un nuevo actor para Batman: The Brave and the Bold, dirigida por Andy Muschietti. Este proyecto presentará a Batman en el nuevo universo de DC Studios, liderado por James Gunn y Peter Safran, manteniendo al Batman de Pattinson como una entidad separada. Gyllenhaal se mostró abierto a la idea de asumir este emblemático rol.

David S. Goyer, quien jugó un papel crucial en el desarrollo de Batman Begins, reveló que Gyllenhaal fue su elección personal para interpretar al héroe enmascarado en la trilogía de Nolan, aunque finalmente Bale fue elegido para el papel. A pesar de esto, Gyllenhaal tuvo otra oportunidad en el universo de los superhéroes como el villano Mysterio en Spider-Man: Lejos de casa frente a Tom Holland.

La experiencia de Gyllenhaal en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) fue desafiante, marcada por ataques de ansiedad y la presión de unirse a una franquicia ya establecida. En una conversación con Howard Stern en 2021, describió actuar en el UCM como “un oficio completamente diferente”, destacando las dificultades de adaptarse a ese “mundo enorme”. A pesar de estos desafíos, Spider-Man: Lejos de casa fue un éxito de taquilla, recaudando más de mil millones de dólares a nivel mundial.

Pese a los obstáculos, Jake Gyllenhaal aún tiene la posibilidad de ponerse la capa y la capucha de Batman, aunque esto aún sea un tema de especulación y esperanza entre los fanáticos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado