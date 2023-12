Las 3 series que no te puedes perder antes de las celebraciones navideñas

Si eres un fanático de las series , sabes que diciembre es un mes lleno de estrenos o nuevas temporadas. Pero entre tanta oferta, estas son algunas de las series que deberías ver antes de fin de año.

3 series que no puedes dejar pasar antes de que termine el año

American Horror Stories (Estreno 6 de diciembre por Star+)

Tras 10 exitosas temporadas de American Horror Story, los creadores Ryan Murphy y Brad Falchuk, unieron fuerzas para un spin-off de la franquicia. American Horror Stories, que se estrenó en 2021 diferenciándose de la serie principal al presentar episodios independientes que no excedían la hora de duración, ahora llega con su tercera temporada en Star+, he incluirá cuatro nuevas historias. Desde una aplicación de citas con un giro siniestro hasta un dispositivo de inteligencia artificial que desarrolla apego. Si te gustan los relatos de terror, suspenso y humor negro, esta serie es para ti.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Estreno 20 de diciembre)

Disney+ revive una de las historias más populares basadas en los libros de Rick Riordan. Esta esta serie narra las aventuras de Percy Jackson, un adolescente que descubre que es hijo de Poseidón, el dios griego del mar. Junto a sus amigos, Percy tendrá que enfrentarse a monstruos mitológicos, dioses caprichosos y profecías que amenazan su destino. La producción cuenta con el protagónico de Walker Scobell, actor que previamente trabajó junto a Ryan Reynolds en El proyecto Adam (The Adam Project).

Berlín (Estreno 29 de diciembre)

Una precuela de La Casa de Papel y uno de los mayores éxitos de Netflix, este spin-off protagonizado por Pedro Alonso, revela la historia del famoso ladrón apodado Berlín . La primera temporada de Berlín tendrá ocho episodios con Álex Pina y Esther Martínez Lobato como showrunners y guionistas. La serie explorará el pasado y el presente de Berlín, desde sus inicios como criminal hasta su participación en el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, contará con la participación especial de algunos personajes de La Casa de Papel, como El Profesor y Palermo. Si quieres conocer más sobre este carismático y controvertido personaje, no te pierdas esta serie.

