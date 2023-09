Pet Shop Boy tendrá otra presentación en CDMX; esta es la fecha y precio de boletos

La banda británica Pet Shop Boys está lista para deslumbrar a sus fanáticos en México con dos actuaciones memorables. El dúo se presentará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el próximo lunes 20 de noviembre de 2023, un día después de su esperada actuación en el Corona Capital 2023.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El espectáculo en el Teatro Metropólitan, titulado “DREAMWORLD, The Greatest Hits Live”, promete una experiencia única y diferente a la que se presenciará en el aclamado festival Corona Capital. La gira de éxitos de Pet Shop Boys, “DREAMWORLD, The Greatest Hits Live”, comenzó en Milán en mayo de 2022 y ha recorrido diferentes escenarios en toda Europa. La banda actualmente promociona su álbum recopilatorio “SMASH – The Singles 1985-2020", lanzado en junio de 2023, que reúne lo mejor de sus 35 años de carrera musical. Además, están trabajando en un nuevo álbum de estudio que se espera lanzar en abril de 2024.

El Corona Capital 2023 , uno de los festivales más importantes de música en México, se llevará a cabo del viernes 17 al domingo 19 de noviembre. Pet Shop Boys, considerados el dúo de mayor éxito en la historia de la música británica según el Libro de los Récords Guinness, encabezará el festival el domingo 19 de noviembre junto a otras destacadas bandas como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Cure y The Chemical Brothers, entre otros.

Detalles del concierto en el Teatro Metropólitan:

Fecha : Lunes 20 de noviembre de 2023

: Lunes 20 de noviembre de 2023 Lugar : Teatro Metropólitan, Ciudad de México

: Teatro Metropólitan, Ciudad de México Horario : 21:00 horas

: 21:00 horas Precios de Boletos :

A : $2,280 MXN (Más cargos por servicio) B: $1,780 MXN (Más cargos por servicio) BB : $1,380 MXN (Más cargos por servicio) C : $1,080 MXN (Más cargos por servicio) D : $800 MXN (Más cargos por servicio) E : $680 MXN (Más cargos por servicio)

:

Si estabas considerando asistir al Corona Capital principalmente para ver a Pet Shop Boys, esta actuación en el Teatro Metropólitan podría ser una excelente opción para disfrutar de la música en un ambiente más íntimo y exclusivo. Los boletos estarán disponibles para el público en general a partir del jueves 14 de septiembre a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.