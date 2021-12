Acusaciones de militarización del país carece de toda lógica: AMLO

Durante su mensaje en el Zócalo Capitalino, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que a los jóvenes en su gobierno no se les deja solos, hoy en día se les apoya con los programas de Bienestar y no caigan en manos de la delincuencia, asimismo señaló que no se está militarizando el país.

Detalló que en tres años se ha logrado reducir el huachicoleo en 95%, los homicidios en 0.7% “porque nos lo dejaron muy arriba, y vamos poco a poco”.

Mientras que el delito de robo de vehículo ha bajado en 29%, mientras que el secuestro 20%, así como en todos los delitos del fuero común y federal.

Agradeció el apoyo de los partidos políticos en el Congreso para la creación de la Guardia Nacional, la cual cuenta con 100 mil elementos que operan en todas la regiones del país.

Las acusaciones de que se está militarizando el país carece de toda lógica no se les ha pedido a las fuerzas armadas que se involucren en acciones represivas señaló AMLO.

Aseguró que en su administración ya no aplica la orden de “mátalos en caliente”, como, dijo, ocurrió en administraciones pasadas.





Asimismo agregó que las fuerzas armadas surgen del pueblo y los soldados son pueblo uniformado. Además de que no se fabrican delitos ni se espían a opositores.

Las fuerzas armadas nacieron con la Revolución Mexicana, los soldados son pueblo uniformado: @lopezobrador_ da un discurso por tres años de gobierno #4TAño3 cobertura especial | https://t.co/3qXeJnAwbg pic.twitter.com/apYwSYU6Bf — adn40 (@adn40) December 1, 2021

La corrupción no solo se debe combatir por razones morales: AMLO

López Obrador mencionó que la corrupción no solo se debe combatir por razones morales, sino porque también se recuperan recursos para el desarrollo y bienestar del pueblo.

La participación de las fuerzas armadas (en tareas de seguridad) contribuye a dejar atrás la distancia y la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobiernos consideró.

Durante su administración ha delegado a elementos del Ejército y de la Marina tareas de vigilancia civil, así como labores de construcción en las megaobras como el Aeropuerto de Santa Lucía.

AMLO mencionó que durante su campaña como candidato presidencial propuso sacar al Ejército de las calles; sin embargo, a su llegada al gobierno les asignó nuevas funciones.

lhp