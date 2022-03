“México no es colonia de Rusia, ni de EUA”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que México es un país libre e independiente por lo que enfatizó que no es colonia de ningún país extranjero, “ni de Rusia ni de Estados Unidos”.

En la conferencia mañanera que se realiza en Morelos, AMLO dijo respetar la opinión del jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, quien aseguró que la agencia de espionaje militar de Rusia tiene desplegados en territorio mexicano, sin embargo consideró que hay quienes no entienden que México es no es colonia de nadie.

No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. México es un país independiente, libre y soberano.

Aunado a ello, aseguró que no se tiene información sobre si hay espías rusos en México, ya que no se prohíbe a los extranjeros tener acciones legales, mientras que no se permite cometer delitos ni a mexicanos ni a extranjeros.

AMLO reiteró que México tiene como política la no intervención de los países, de ahí que México no va a Moscú, a Pekín o a Washington a espiar a nadie.

Conferencia de prensa matutina, desde Morelos. Viernes 25 de marzo 2022 | Presidente AMLO

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo