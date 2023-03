Conferencia mañanera hoy AMLO 15 de marzo en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy miércoles 15 de marzo de 2023, desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX); conoce el minuto a minuto de los temas que se abordan.

AMLO señaló que se desveló debido a que la selección mexicana de Béisbol volvió a ganar, esta vez a Inglaterra con un marcador 2-1 "¡Felicidades! Hoy va vs. Canadá a las 12:00", puntualizó.

¿Qué se dijo en la sección Quién es quién en las mentiras?

Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia habló acerca de lo que se ha dicho en algunos medios sobre los “militares venezolanos vienen a reprimir a México”, explicó que es una mentira que los militares venían a reprimir a todos los que se opongan al régimen de AMLO , ellos llegaron para participar en la competencia internacional Chimaltlali 2023 del 3 al 12 de marzo para medir su desempeño físico, táctico y ético.

También dijo que es una mentira que “Ovidio Guzmán no es Ovidio”. En otro tema, expresó que es falso que el fentanilo solo se produce en México, explicó que EUA ya reconoció que México no es el único país, también China. Falso que el gobierno de México no combate el tráfico de ésta y otras drogas.

