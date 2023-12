“Un vaso de agua fría”, la emotiva carta de Juan Pablo Adame, senador del PAN, antes de que muriera de cáncer

La muerte del senador suplente del Partido Acción Nacional (PAN), J uan Pablo Adame , ocurrida en la madrugada de este martes 5 de diciembre, a causa de cáncer de estómago, ha conmovido a la política mexicana

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el exgobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, informó que su hijo Juan Pablo Adame, falleció a los 38 años de edad, víctima del cáncer de estómago que padecía.

Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos les comparto que mi hijo @JuanPabloAdame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida #UnaVidaBienVivida Nos encomendamos a sus oraciones. -expresó Adame.

Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos les comparto que mi hijo @JuanPabloAdame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida #UnaVidaBienVivida Nos encomendamos a sus oraciones. — Marco Adame 🇲🇽 (@MarcoAdame) December 5, 2023

¿Qué dice la carta de Juan Pablo Adame, el senador del PAN que murió de cáncer?

Este 29 de noviembre su compañera de partido, Josefina Vázquez Mota, había informado en el Pleno que el senador suplente Juan Pablo Adame, ingresaría a cuidados paliativos ante el avance de su enfermedad.

En la sesión del Pleno del pasado miércoles, la senadora y excandidata presidencia, Josefina Vázquez Mota, expresó su admiración y respeto hacia el senador suplente de Miguel Ángel Mancera, y leyó con la voz entrecortada una carta que el legislador escribió.

Esto decía la cata de Juan Pablo Adame:

Ver el vaso lleno, tomarlo y pasarlo por tu boca, sentir cómo se activan tus papilas de inicio a fin, que el agua pase por tu garganta y dejar de tener sed; una sensación única, un placer tan grande.

Llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría, mi cuerpo se ha ido deteriorando y por la enfermedad he perdido gustos tan simples y tan básicos como el tomar un buen vaso de agua fría.

Gracias a estos momentos hoy valoro lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario y te invito a hacer lo mismo, a que no des por sentadas las cosas que haces cada día; te invito a que encuentres en cada acción lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles.

Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua; toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio.

Sé que me acompañarán con sus oraciones, pensamientos y con todo el amor que me han dado hasta el día de hoy a mí, a Eli, a María, a Rodrigo y a Inés.

Estoy muy en paz, con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo; sigo disfrutando la vida como un regalo diario.

Hoy sólo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo ni las expectativas de vida que me han dado los doctores los que tienen la última palabra, Dios sabrá el día y la hora; mientras tanto, a vivir.

Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí.

Con amor, Juan Pablo Adame Alemán”.

¿Quién fue Juan Pablo Adame?

Juan Pablo Adame Alemán fue miembro del PAN. Nació en Cuernavaca, Morelos, el 12 de septiembre de 1985, y era hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame.

El político fue diagnosticado con cáncer de estómago, enfermedad que se hizo pública a través de redes sociales el 30 de abril de 2022. “[...] Tengo cáncer. “Tengo dolor en el estómago desde hace varios meses y después de muchos estudios encontré el diagnóstico correcto”, explicó en un comunicado.

Este martes, falleció el senador suplente Juan Pablo Adame (@JuanPabloAdame) debido al cáncer que padecía



Esta es parte de su historia 🧵 pic.twitter.com/1Yh52xc9ze — adn40 (@adn40) December 5, 2023

En 2021, el político mexicano fue operado porque el tumor cubría el 80% de su estómago, pero su estado empeoró en los últimos meses.

Fue encargado de Relaciones Internacionales del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y consejero de la Comisión de Juventud y Deporte en San Lázaro.

A través de redes sociales, el Senado de la República y el equipo Cruz Azul, de quien era aficionado, lamentaron el deceso de Juan Pablo Adame.

En el Senado lamentamos el sensible deceso del senador Juan Pablo Adame. Expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. -señaló la publicación del Senado.

En el Senado lamentamos el sensible deceso del senador Juan Pablo Adame. Expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/jDvqRucpj2 — Senado de México (@senadomexicano) December 5, 2023

Lamentamos el fallecimiento del senador Juan Pablo Adame, gran aficionado de Cruz Azul. Deseamos que familiares y amigos encuentren pronta resignación.

Lamentamos el fallecimiento del senador Juan Pablo Adame, gran aficionado de Cruz Azul.



Deseamos que familiares y amigos encuentren pronta resignación. pic.twitter.com/zt3X3KUeJU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 5, 2023

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado