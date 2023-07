Murat y Gustavo de Hoyos no serán candidatos del Frente Amplio por México

Este domingo 2 de julio, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y el empresario Gustavo de Hoyos se bajaron de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio Por México , sin embargo, reiteraron que continuarán laborando a favor de la nación

A través de un video publicado en sus redes sociales, Alejandro Murat , aspirante para ser candidato, mencionó que alzó la mano para representar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el objetivo de “crear la mejor versión de México”, no obstante, el método de selección deja más dudas que certezas.

Quiero agradecer a mi familia y a todas las familias mexicanas que me dieron su confianza. Les reitero que seguiré trabajando por la grandeza de México -escribió en Twitter.

Quiero agradecer a mi familia y a todas las familias mexicanas que me dieron su confianza. Les reitero que seguiré trabajando por la grandeza de México. pic.twitter.com/jZNpH5Ratf — Alejandro Murat (@alejandromurat) July 2, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Destacó que, a pesar de los temblores, sequías, la pandemia y los huracanes, en cada evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Oaxaca tuvo los primeros lugares en disminución de la pobreza y si la entidad que gobernó “está de moda” es porque tiene seguridad y paz social.

Aseguró que esto se logró sin fobias políticas y en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales, así como todos los poderes de la unión, ya que no deben importar las diferencias políticas, sino el bienestar de los ciudadanos. Es por ello como aspirante planteó un proceso democrático, transparente y abierto, y propuso un método de voto directo en las urnas, no obstante, el proceso del Frente Amplio por México no va acorde con sus convicciones.

De Hoyos: Método del Frente Amplio Opositor tiene “imperfecciones”

Casi al mismo tiempo que el exgobernador Alejandro Murat, el empresario Gustavo de Hoyos, quien era señalado como uno de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales de 2024, aseguró que no se registrará en el proceso del Frente Amplio por México, debido a que las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos políticos.

El expresidente nacional de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien asistió al evento del frente opositor y dijo en más de una ocasión que quería ser candidato para las elecciones presidenciales, destacó que el mecanismo para elegir al aspirante tiene “imperfecciones”, así como riesgos jurídicos y políticos.

Asimismo dijo que el método hace “extremadamente difícil” el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Sin mencionar los cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, que significan una barrera difícil de pasar para un aspirante de extracción ciudadana que no tiene a su servicio estructuras políticas formales.

Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas -dijo Gustavo de Hoyos.

Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas. pic.twitter.com/tsm24VEcne — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) July 2, 2023

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.