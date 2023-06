Este jueves el presidente AMLO da su conferencia mañanera hoy 8 de junio de 2023, sigue aquí los temas más relevantes de los que habló y se tocaron como el Tren Maya y el estado de la Inlfación en México.

¿Qué se dijo del Tren Maya en la mañanera hoy?

Diego Prieto Hernández, Director General del INAH habló sobre el avance del Salvamento Arqueológico en la ruta del Tren Maya del que se ha entregado en diversos tramos: 1-5 y 7. El 6 aún está pendiente (98.52%) “no solo es un medio de transporte, sino que pone a disposición la riqueza de la nación maya dijo.

También mencionó que a los estudiantes que están trabajando en estas tareas, tienen una experiencia más completa que en las aulas.

¿Qué dijo AMLO sobre la Inflación en la mañanera hoy?

También se dio a conocer que la inflación está bajando y según el informe que hoy publicó el INEGI, no aumentó el precio en gasolinas y se mantuvó el precio en 24 productos de la canasta báscia.

Agregó que se sigue fortaleciondo el peso 17.37 pesos por dólar “cuando llegamos estaba a más de 20, los adversarios decían que se iba a más de 30, pesos” dijo el AMLO.

Abasto de medicamentos y sistema de salud

Al responder ala pregunta sobre cómo se encuentra el sistema de salud, el presidente AMLO explicó “ha costado un poco más de tiempo y resolver problemas estructurales, no tenemos médicos porque cuando privatizaron la educación se les negó el acceso”.

Hemos hecho cuatro cosas. 100 escuelas, aumento de 10K a 20 K en becas, contratación de médicos de otros países (750 de Cuba) y re contratación de especialistas jubilados (idea Zoe Robledo) -dijo AMLO.

Sobre el abasto de medicinas López Obrador explicó que antes había mucha corrupción y que sólo 10 empresas las vendían.

¿Qué dijo AMLO sobre reunión con los consejeros del INE?

Acerca de reunirse con los consejeros del INE, AMLO habño de la posibilidad de invitarlos para hablar de cómo erradicar todas las malas prácticas: fraudes, sueldos altísimos, privilegios, etc. y felicitó a la nueva presidenta, Guadalupe Taddei, por bajarse el sueldo y cuestionó a Lorenzó Córdova por no hacerlo.

¿Qué dijo AMLO sobre regresar categoría 1 al AICM?

Sobre la categoría 1 del AICM, AMLO diijo que estamos al día y falta un trámite en EUA, “estoy seguro que vamos a tener buenas noticias, no voy a poner plazos porque sino ustedes me van a cuestionar” además adelanta que la aerolínea del Estado podría llamarse “Maya” en caso de no llegar a un acuerdo por la venta de la marca Mexicana de Aviación. Añade que empezará a volar a finales de año.

