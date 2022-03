AMLO cede ante TEPJF para que no “arresten” a su vocero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su contra por la difusión del mensaje que emitió desde el Zócalo capitalino el 1 de diciembre de 2021.

El mandatario dijo que dicha acción es “para que no arresten” al vocero presidencial, Jesús Ramírez, y a la encargada sus redes sociales, Jessica Ramirez.

En sus redes sociales, el presidente escribió: “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1º de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessi. Perdón”.

La publicación estuvo acompañada con una fotografía en la que se observa a AMLO firmando el documento.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó la existencia infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por la organización, celebración y difusión” el 1 de diciembre de 2021 del Mensaje de la Nación por tres años de gobierno 2018-2021



El TEPJF ordenó publicar el extracto de la sentencia en las cuentas oficiales de las redes sociales del Gobierno de la República y AMLO, también en las páginas oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales con procesos electorales en curso.

AMLO propondrá que ciudadanos elijan a consejeros y magistrados

AMLO informó durante la mañanera que enviará una iniciativa de reforma para garantizar la democracia en México.

AMLO dijo que la iniciativa de reforma es para que ya no haya jueces con “actitudes tendenciosas” en lo electoral, que no haya consejeros y magistrados que no tengan vocación democrática y así se garantice el voto libre.

El mandatario mexicano adelantó que propondrá que ciudadanos elijan a consejeros y magistrados.

Voy a proponer que sea el pueblo que elija a los consejeros y magistrados, con voto abierto. Espero que se acabe, lo de los acuerdo cupulares, contrarios al interés del pueblo.

El titular del Ejecutivo anunció que después del 10 de abril presentará una reforma para renovar los organismos electorales del país.



