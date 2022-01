AMLO afirma que se recupera de COVID-19 sin tratamiento antiviral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) difundió un video en el que afirmó que sigue su recuperación de COVID-19 sin complicaciones y que decicidió no someterse a un tratamiento antiviral.

El mandatario mexicano dio positivo a COVID-19 el lunes y desde ese día solo ha presentado dolor de garganta y un ligero dolor de cuerpo, por lo que afirmó su malestar ha sido muy parecido al de una gripa ordinaria.

“Llevó cuatro días y me encuentro bien, pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar por lo que no he tomado los tratamiento antivirales, no quise porque se han recomendado en pacientes con enfermedades crónicas y a la gente mayor”, dijo AMLO en un video de 15 minutos desde Palacio Nacional.

“Me he tratado con Paracetamol y aunque se rían mis adversarios, que cuestionan al doctor Jorge Alcocer porque dijo que se cura con vaporub, esos remedios y miel nos han ayudado a salir adelante”, añadió.

Durante la conferencia mañanera del lunes 10 de enero, AMLO reconoció haber amanecido ronco, razón por la que se realizaría una prueba COVID-19 para descartar dudas, que finalmente resultó positiva.

Hace aproximadamente una semana, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier dio positivo a COVID-19 y AMLO dijo que tuvo reuniones con ella.

AMLO se reúne con secretarioa con sana distancia

El tabasqueño dijo que ha sido importante para su recuperación las muestras de afecto de su familia y en particular de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien en días previos informó que ella y su hijo Jesús Ernesto López.

“No están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas y a los hijos, con cuidado nada más, pero no hay gravedad y por eso estoy trabajando con la debida distancia”, explicó al tiempo que mostró que en su oficina se encontraban el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

sga