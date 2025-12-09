Francisco Javier García Cabeza de Vaca señala vínculos entre Morena y el narco tras nombramiento en el PAN

El PAN designó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como representante del partido ante América del Norte, con el encargo de fortalecer confianza con EUA y Canadá.

Cabeza de Vaca calificó como “cortina de humo” la nueva denuncia presentada por diputados de Morena por delincuencia organizada y huachicoleo.

presentada por diputados de Morena por delincuencia organizada y huachicoleo. El exgobernador afirmó que las acusaciones forman parte de una persecución política , derivada —según él— de denuncias realizadas durante su administración.

, derivada —según él— de denuncias realizadas durante su administración. Señaló que su gobierno descubrió y exhibió una red de tráficos de influencias fiscales que presuntamente habría financiado campañas de Morena y operado con complicidad política.

que presuntamente habría financiado campañas de Morena y operado con complicidad política. El dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, defendió al exgobernador, calificándolo como un “perseguido político” y respaldando su designación dentro del partido.

