Francisco Javier García Cabeza de Vaca señala vínculos entre Morena y el narco tras nombramiento en el PAN
PAN nombra a Cabeza de Vaca representante en Norteamérica; él llama “cortina de humo” a nuevas denuncias y acusa persecución política de Morena.
El PAN designó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como representante del partido ante América del Norte, con el encargo de fortalecer confianza con EUA y Canadá.
- Cabeza de Vaca calificó como “cortina de humo” la nueva denuncia presentada por diputados de Morena por delincuencia organizada y huachicoleo.
- El exgobernador afirmó que las acusaciones forman parte de una persecución política, derivada —según él— de denuncias realizadas durante su administración.
- Señaló que su gobierno descubrió y exhibió una red de tráficos de influencias fiscales que presuntamente habría financiado campañas de Morena y operado con complicidad política.
- El dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, defendió al exgobernador, calificándolo como un “perseguido político” y respaldando su designación dentro del partido.
