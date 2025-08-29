Las cuentas de Noroña no cuadran: a pesar de tener prohibido recibir donaciones en efectivo como servidor público, el senador Gerardo Fernández Noroña ha acumulado una fortuna en “donativos”
Aunque el senador Fernández Noroña no tiene como labor principal ser ‘Youtubero’, en los últimos meses se ha dedicado ha esta actividad, la cual le ha dejado muy buenos dividendos en “donativos” ilegales. El morenista esta en medio de la polémica tras adquirir una propiedad de más de 12 millones de pesos en el estado de Morelos.
Publicado por: Sergio Valladares