Se tenía que decir… Madonna ¿en decadencia?

Madonna: En los últimos años, hemos vivido una transformación sobre cómo vemos los perfiles del entretenimiento en cuanto a la apariencia. Diferentes perfiles como Lizzo, Harry Styles, Billie Eilish entre muchos otros, nos muestran que los rasgos físicos ya no son importantes. Pero, ¿qué hay de aquellos discursos relacionados con la edad?

Madonna tuvo su explosión mediática en los años 80´s cuando se presentó como una joven transgresora que rompía estigmas de música, sexualidad, religión y belleza; historia que los memes, tweets y burlas digitales parecen haber olvidado.

Madonna envejece frente a nuestros ojos

La reina del pop es la primera figura de su talla que se atrevió a envejecer frente a nuestros ojos, usando todas sus plataformas y, lo más importante, es que lo hizo sin pausar su carrera o pensar en el retiro como algunos de sus contemporáneos lo decidieron.

Y qué curioso es ser la mujer más exitosa en la historia de la industria musical y ser víctima en juicios virtuales, ¿cómo puedes sostener el récord del concierto más largo en la historia del internet, pero ser la persona más insultada en este mismo universo? Sin duda esta nueva era no le hace justicia a Madonna o a su carrera.

Por otro lado, y en la misma línea de las burlas, Madonna decidió seguir explotando su sexualidad, tener 63 años y exclamar “sex appeal” en cada movimiento que hace o publicación que sube; en cambio en las redes las mismas preguntas: “¿No es muy grande para usar eso?”, “¿de verdad subió esos movimientos en su último video de Instagram?” Sexualizarte no te hace menos respetable. Comentarios escritos bajo la valentía que obtuvimos con el nacimiento del internet y el antiderecho de atacar a alguien más. La empatía no pasa asistencia siempre.

El cambio de discursos positivos es gradual, pero está tardando mucho en llegar, no es absoluto y claramente no beneficia a todos por igual. Dejamos de usar popotes, pero eso no nos hace ambientalistas. Usamos carros eléctricos, pero no cuidamos el agua. Y, por último, compartimos videos de “body positive” pero destruimos a Madonna. Se tenía que decir y se dijo.