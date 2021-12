Martín Solares, escritor, profesor y editor mexicano

Autor de “Los minutos negros”, (2006) traducida al inglés, francés, alemán, italiano, polaco y ruso, adaptada al cine y finalista del Premio Rómulo Gallegos

En “No hay lugar común”, Ricardo Raphael conversa con el escritor, profesor y editor mexicano, Martín Solares.

Es autor de “Los minutos negros”, (2006) traducida al inglés, francés, alemán, italiano, polaco y ruso, adaptada al cine y finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2007.

“Los minutos negros”, es una novela policiaca que inspiró la película, “Un sueño hecho realidad”.

En entrevista nos comparte, “esta novela yo la escribí para mí, para tratar de explicarme lo que significa la vida en el Golfo de México y para tratar de entender los complejísimos años 70´s en los que yo crecí ahí, pensaba firmarlo con seudónimo, pero me sorprendió mucho el que mis amigos y mi pareja en ese entonces me aconsejaron no hacerlo así”.