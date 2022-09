Marciano Cantero al otro lado de la muralla verde. Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández

Más Cuentos de “El Faraón” por Gabriel Hernández: Marciano Cantero era un hombre sensible, como muchos argentinos que tuvieron que salir adelante en medio de una dictadura militar, que estuvo en el poder durante tantos años y que significó la censura y la limitación de la expresión en cualquiera de sus formas. En medio de todo eso, fue que Marciano formó parte de un grupo de artistas multidisciplinarios que intentaron y lograron hacer de los escenarios, un modo honesto de vivir.

Con el fallecimiento del cantante se cerró un capítulo importante en la historia del rock hispanoamericano. Mientras el resto de los Enanitos, seguían en su natal Mendoza, la ciudad más cercana a la frontera con Chile, una región claramente vitivinícola y para entender la geografía más claramente, Mendoza, está desde este lado de la Cordillera de los Andes.

Lee más de El Faraón

Es un día triste para mi y mi familia, pero con la entereza con la que me enseñaron a enfrentar la vida, les comparto mi colaboración en @adn40 https://t.co/nMRoZNx047#elfaraondelespectaculo — Gabriel Hernandez (@Faraon_Gabriel) September 6, 2022

Aún con el desenfreno del rock, quizá moderado en la década de los ochenta, por venir de una cultura represiva que finalmente desaparecía jóvenes artistas por el hecho de expresar sus ideas de manera distinta. La primera generación de artistas que salía de la Argentina post dictadura, hablaban de temas más festivos, o por lo menos así parecían, aunque la Muralla Verde, representaba más una crítica ácida a todo lo que en algún momento dividió todo lo que fue de lo que podría ser.

Marciano Cantero y la Tierra Azteca

Marciano Cantero quedó encantando con la Tierra Azteca. Vivió en Hermosillo, Sonora, al nivel del mar. Decía que la altura de la CDMX le afectaba para respirar, cada vez que venía a la capital. Cantero fue un hombre plagado de anécdotas, recuerdo una que me contó para explicar el fenómeno de la nostalgia por la música de antes. “Una vez me subí a un taxi, y el conductor venía escuchando jazz, yo dije; wow, que bien. El taxista me dijo, yo escucho la música de cuando era feliz.” La sensación de aquel hombre por la música de sus buenos tiempos, le acompañó por siempre.

La Muralla, fue el primer gran éxito musical de los Enanitos Verdes, el que los hizo llegar a México y hacer que el tema se escuchara una y otra vez, tanto en estaciones de radio en español, que en aquel entonces se daban vuelo con los temas del rock en español que venía de Argentina y España, en tardeadas de los antros de moda, que encontraron en los adolescentes un mercado emergente muy importante. Eso sí, sin venta de alcohol en los establecimientos a esa hora del fin de semana.

“Esa canción la compuse en un colchón arriba de un bus, cuando estábamos de gira. Lo recuerdo perfecto, la grabé en un grabadorcito de casete de esos que se usaban antes. Pero me doy cuenta que es una canción que no tiene tiempo, ni edad. La letra de la canción es tan actual como cuando la escribí en los años ochenta”

Aquellos anteojos de gran aumento, de esos llamados de fondo de botella, siempre lo hacían ver mayor de lo que realmente era, él también parecía un hombre sin tiempo, difícil calcular su edad, en aquel tiempo, como la última vez que lo vi, que fue precisamente en la grabación del video de Rock en tu idioma, en el que se reencontraron tantos artistas de aquellos tiempos que disfrutaron de la sesión como la primera vez que subieron a un escenario.

Lo curioso de la nostalgia, es que sabe a recuerdo. Esa extraña sensación que tiene un dejo de dolor, de ausencia, pero que muchos de nosotros somos tan afectos que no la podemos dejar de consumir de vez en cuando. Aun cuando los proveedores de la mercancía, cada vez más y más se van despidiendo de este mundo, tras haber cumplido su misión de vida. Gracias Marciano, por todo lo que nos diste a tantos, y que quizás ni siquiera te enteraste.

Más Cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández Miranda. “El Faraón Del Espectáculo”

@Faraon_Gabriel

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

hcj