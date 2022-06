Gabriel Hernández Más cuentos de El Faraón: ¡Que viva el Rock ‘n’ Roll!

Hoy en Más Cuentos de El Faraón de Gabriel Hernández: Mi relación con el rock nacional comenzó con el disco “Simplemente”, aquel de la portada roja que El Tri, daba a conocer a mediados de la década de los ochenta.

Era curioso poder escuchar algunas letras disidentes, contestatarias y rebeldes como “Sópleme usted primero” y “Triste Canción” que se convirtió en un himno para los jóvenes y no tan jóvenes de aquellos días, que solo habíamos podido escuchar música en inglés.

Mis inicios en el periodismo de espectáculos se vieron acompañados necesariamente de la presencia de Alex Lora y del Tri, en diferentes momentos especiales tanto para ellos como para el que escribe, que he guardado en mi memoria. Evocaciones sensoriales de la producción musical y de muchas más que le siguieron a la larguísima discografía.

Acompañé a El Tri, a la Basílica de Guadalupe, tuve oportunidad de platicar con el maestro Lora, antes de un grandísimo concierto en los toriles de la Plaza México, donde después de su famoso saludo, donde recomendaba practicar el deporte del rock, hacía como que el micrófono era un helado de sabores, y lo lamía sin temor. Algo impensable en nuestros días, y que por fortuna dejó de hacerlo.

Estuve presente en la filmación del video “Bésame” que dirigió el actor Osvaldo Benavides, y donde por primera vez, le pude preguntar ¿cómo se llamaba la señora? A la que le pedía que prendiera la grabadora cada vez que aparecían en televisión. “Eloísa” me dijo con una sonrisa en los labios. Un tiempo después, en el Museo Casa de Diego Rivera, donde hicieron una conferencia de prensa y entrevistas por el lanzamiento de una de sus bebidas espirituosas, hablamos del reciente fallecimiento, en aquel momento, de su suegra, quien se había portado, muy “chida” al apoyarlos siempre en su trayectoria artística, como él lo refirió visiblemente afectado por la irreparable pérdida...

“Maestro… ¿Si pruebo el tequila del TRI, se me va a hacer la voz así como a usted? No, me dijo. “Para eso, se necesitan hacer unas gárgaras de cemento, con unos cuantos clavos y rondanas” Las entrevistas siempre han sido una diversión sin fin. Recuerdo también cuando recién se había publicado el primer ejemplar de la revista Playboy con su hija Celia en las páginas centrales. Ahí dijo que no sabía de donde había sacado ese gusto por aparecer como lo hizo… “A mi me buscaron de “Solo para Mujeres” pero no me llegaron al precio” dijo el maestro Lora para arrancar las carcajadas de los ahí presentes.

Sin duda el momento clave de mi relación periodística con el maestro Lora, fue en los ensayos del Tri, en el Auditorio Nacional, cuando se disponían a presentar su disco sinfónico e invitaron a medios de comunicación para dar fe y testimonio de lo que habría de ocurrir más tarde en el recinto más importante de espectáculos en México. Después de la tradicional “¿Me va a tocar la que le gusta a mi novia? Y la magistral respuesta de “De esa nada más sé la introducción”; le tuve que preguntar sobre la crítica que señalaba que el grupo solo hacía canciones de cuatro notas, con el humor de siempre, le mandó llamar al maestro Lalo Toral, otra leyenda del rock mexicano y que hacía los arreglos del concierto y trajo la partitura en un pliego de papel bond, y me dijo… “ ¿A ver si es cierto que cuatro notas?” solamente le pude decir… “No sé maestro, pero eso si, ¡Qué bonita letra tiene!”

Hace unos días, me lo encontré en los pasillos de Azteca Ajusco. Me dijo “Te veo en ADN 40…” “Ah muchas gracias maestro. ¿Cuándo viene?...” “ Ponte de acuerdo con mi domadora”.

