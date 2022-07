Fernando, mi amigo. Más cuentos de “El Faraón” por Gabriel Hernández

Más cuentos de “El Faraón” por Gabriel Hernández: Las casualidades de la vida me llevaron, por el lejano 1998, a prácticamente darle la bienvenida a Fernando del Solar a México, una historia peculiar que merece ser contada, no por el oportunismo de su muy temprana despedida, sino por el impacto que hoy genera lo que estoy a punto de contarles.

Fernando del Solar llegó a México, como muchos jóvenes argentinos con el sueño de convertirse en figuras reconocidas, aunque muchas de ellas sin el compromiso de pagar el precio de esfuerzo y dedicación que requiere un trabajo como ese. Habría que recordar que Fer llegó acompañado de un grupo de grandes de amigos, vivían seis aspirantes a modelos y actores en un pequeño departamento en la zona rosa. Pintoresco vecindario del área céntrica de la capital azteca.

El elenco de aquella vivienda se dividía en dos mujeres y cuatro hombres, entre ellos estaba otro chico argentino de nombre Javier, que apareció en su momento en muchos comerciales aunque nunca con un despegue actoral como el de mi amigo, que en ese momento no era Del Solar.

Recuerdo que en esos días, tuve oportunidad de visitar un par de ocasiones ese remedo de Friends en la Zona Rosa, ahí Fer me comentó que tenía la opción de ir a estudiar actuación a la escuela de Televisa y otra al CEFAT. Me pidió mi opinión, y sin tener la camiseta bien puesta, que siempre la tengo, dicho sea de paso. “Sin pensarlo ve a Azteca.” Le dije, “allá te vas a convertir en un número más, acá es una empresa privada, relativamente nueva, y creo que podrías tener mejores opciones para trabajar en posiciones estelares.”

Unos meses después, me lo encontré en las oficinas que están ahora en el tercer piso de producción.

Arreglando detalles del que sería su primer programa en Azteca. Me saludó, aunque tal vez no recordó en el momento nuestro primer encuentro. Lo felicité por la decisión de venir a este lado de la banqueta y le deseé mucho éxito en lo que hiciera.

Ya consolidado como uno de los conductores nuevos y frescos de la pantalla del Ajusco, Fer tenían a su cargo la conducción de Sexos en Guerra, donde fui invitado a participar junto con un grupo de reporteros de espectáculos.

En esa ocasión, recuerdo que parte de la dinámica era que platicáramos una nota de espectáculos. Me sorprendió tanto, que lo primero que se me ocurrió fue decir algo de él.

Ferviente seguidor de Boca Juniors en Argentina y de Cruz Azul en México, le dije que había un conductor que lloraba por los rincones como la muñeca fea, por la derrota, en aquellos años, de Boca frente a Once Caldas. Reconoció que ese conductor era él y que además justificó a los jugadores de su equipo que no se quedaron a recibir la medalla por el segundo lugar. “No sabíamos que al sub campeón le daban algo”.

Siempre tuvimos encuentros muy graciosos en los que hacíamos patente nuestra rivalidad futbolística. El de Boca y yo de River. No había muchas palabras

decentes al respecto.

Me quedo con el recuerdo de haberle conocido, de la ultima foto que hicimos juntos y de las miles de entrevistas en las que no podíamos ser más simples sin rayar en las pavadas, como dicen los argentinos.

Gabriel Hernández

Quienes le conocimos sabemos que todas las menciones y homenajes que recibe y recibirá, son absolutamente merecidos.

Más Cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández Miranda. "El Faraón Del Espectáculo"

@Faraon_Gabriel

