Entonces ¿En quién tengo que creer? En Simetría por Romina Ramos

En Simetría por Romina Ramos: Mi creencia religiosa no debería ser motivo para que me ataquen o se burlen de mi. ¿Por qué tengo que pensar como tu piensas para que no me agredas?

Pareciera que como humanidad no hemos aprendido absolutamente nada. Seguimos atacándonos los unos a los otros, no sabemos lo que significa el respeto y mucho menos la tolerancia. Los conflictos por pensar o creer diferente nos han llevado a las peores atrocidades hasta desatando persecuciones, guerras y polarización en el mundo.

Cada persona en el mundo tiene derecho y la libertad de creer, pensar y expresar de manera abierta su postura religiosa, sin tener que sufrir algún ataque por ello. Estas diferencias deberían ser enriquecedoras, abrir un debate constructivo con intercambio de ideas y respetuoso. Ya basta de que nuestras diferencias nos lleven a la violencia y al odio.

Si algo tendríamos que aprenderle a las religiones es precisamente eso, fraternizar con el prójimo: ser empáticos, respetuosos, cuidar del otro y buscar el bien.

Intolerancia contra comunidades religiosas

Lamentablemente nuestra realidad es otra, se cometen actos de intolerancia contra personas, comunidades y minorías religiosas en todo el mundo. Desde el conflicto Israel, Palestina, hasta Nicaragua y las acciones de censura contra líderes religiosos y feligreses. La discriminación religiosa ha aumentado. No se garantiza esta libertad y derecho como lo dicen algunas constituciones políticas. Se necesitan desarrollar programas en los que se integre la diversidad religiosa en igualdad de condiciones, de manera urgente y tomar en cuenta la globalización en la que vivimos.





La Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) proclamó el 22 de Agosto el Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias para recordar que el estado tiene la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos, brindar la asistencia sin importar creencias o religión y aplicar la ley en caso de ser necesario.

Realmente ¿esta separado el Estado de la Religión, se ejerce un estado laico o se promueve la diversidad ideológica en lugar del adoctrinamiento? Sin duda la polarización es el caldo de cultivo perfecto para ejercer violencia contra todo aquello en lo que no coincidimos, desde una burla hasta el ataque físico o tortura. La intolerancia en la que vivimos actualmente es algo en lo que deberíamos reflexionar, es claro que las condiciones de inseguridad, temas económicos pueden generar tensión pero tendríamos que pensar en ser más empáticos con el otro y ver estas diferencias de manera positiva y de desarrollo humano para entender mejor lo que sucede con nuestros vecinos.

En Simetría por Romina Ramos

@RominaRamosC

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

hcj