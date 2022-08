El silencio de Stallone. Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández

Más Cuentos de “El Faraón” por Gabriel Hernández: Nos dijeron que no diría una sola palabra. Solo pasaría frente a las cámaras, saludaría y entraría al teatro chino de Hollywood, ahí junto al teatro Dolby, donde se entrega año con año el Oscar a lo mejor del cine. Estamos hablando de Sylvester Stallone, quien a través de su publirrelacionista, mandó decir que ni lo intentáramos, porque no hablaría para nadie.

Se trataba de la alfombra roja de la película “Los Indestructibles” en el año 2010, una ambiciosa franquicia que ha integrado a un grupo de actores veteranos, famosos por sus intervenciones en otras películas de acción, como Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Mickey Rourke, entre otros más, que además de Stallone, representan una sobredosis de testosterona que salpicaba desde la pantalla a los asientos del público.

La encargada de la prensa, fue muy enfática. “Ni se molesten en hablarle al señor Stallone, él no va a decirles nada. No quiere hablar, así que por favor, solamente lo van a grabar, saludando muy cordialmente y se van”. No habíamos hecho un viaje tan largo para solamente ir a grabar al señor y ser periodistas domesticados.

Uno a uno, fue pasando el elenco de la película frente a nosotros, el sentido de la nota se había enfocado a la novedad que representaba, en ese momento, la reunión de tantos actores de cierta edad, para trabajar juntos en una misión, en la que las explosiones, puñetazos, huesos y narices rotas, se contaban por miles. Curiosamente, el actor Dolph Lundgren y Stallone, volvían a compartir la pantalla, después del gran éxito que ambos tuvieron con sus personajes de Rocky IV. Otro motivo para que Stallone hablara, para quien pudiera despertar su curiosidad para decir algo para el reportero que lanzara la pregunta correcta.

La tarde caía en Los Ángeles, el calor del verano nos hacía transpirar copiosamente, aunque una de las lecciones que la experiencia nos había dado, era que estaba prohibido beber agua, hasta el final de la jornada. Principalmente por el principio básico de física, que el agua nunca cambia de nombre, solo de color, de lugar y hasta de temperatura, por lo que se recomienda a los reporteros, no consumir el vital líquido hasta que se haya terminado con la misión.

El camarógrafo, Oscar Huerta, conocido entre los entendidos como “El Gnomo” estaba listo como uno de esos francotiradores de película violenta, aunque para él, la cámara se había convertido en una ametralladora de imágenes, como queriendo poner el alto no solo a la televisión mexicana, a la de habla hispana en todo el continente.

Así lo hizo, Sylvester Stallone apareció en escena justo con las últimas notas del sol, sonreía como podía con esos labios inflados de colágeno, pero aun así hacía su mejor esfuerzo. Entonces sucedió lo impensable, después de los tradicionales gritos de “Sly para México”, el fortachón se acercó y respondió las cinco preguntas que pude hacerle… No habló para CNN, ni para ABC, menos para BBC, ni pensarlo para NHK… CBS, NBC, FOX, todas las siglas y las letras que se puedan imaginar, lo hizo para nosotros y es una hazaña que nos llena de orgullo, hasta la fecha, que la compartimos con ustedes.

Pero la más sorprendida, fue la publirrelacionista que no podía creer que un par de mexicanos, sin más que un micrófono y su cámara, había logrado hacer hablar a Sylvester Stallone, quien había advertido que diría nada. Así fue la tarde, en que derrotamos al hombre que muy pocos han vencido.

