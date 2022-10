Las trivias de Daniel Radcliffe. Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández

Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández : Si hay alguien que sabe aprovechar el tiempo sabiamente, ese es Daniel Radcliffe, actor que por más de diez años, interpretó al mago más famoso del mundo, estamos hablando de Harry Potter, en la pantalla grande. La historia que estoy a punto de relatarles, ocurrió en la sala de negocios de un hotel de la ciudad de Londres, a la que acudí por primera vez en mi vida, para entrevistar a este joven actor, quien representa a toda una generación que se identificó con él, desde que se supo que sería él quien le pondría cara al personaje imaginado por J.K. Rowling y que tenía una historia de padecimientos leves de Dispraxia, un transtorno que le dificultaba ciertas actividades físicas, como escribir a mano o inclusive atarse los zapatos por sí mismo.

Sin embargo, fue este padecimiento, el que le ayudó de alguna manera a conseguir el papel, que muchos niños habrían soñado en interpretar o por lo menos conocer. La madre naturaleza es generosa a la hora de compensar las adversidades. Quizá el joven actor se vería limitado en su desempeño físico, pero la inteligencia y la memoria se le potenció a un nivel superior, así lo pude comprobar, cuando ingresé a esa sala de juntas transformada en set de televisión para entrevistas promocionales de una de las entregas de Harry Potter.

Cuando entré a la habitación, todo se disponía para que comenzara la entrevista, pero una maquillista no había terminado el retoque del rostro de Daniel, todo debía estar perfecto como cuando lo veíamos en la pantalla grande. Para matar el tiempo entre sesiones de preguntas de periodistas de todo el mundo, Radcliffe jugaba a las trivias con todos los que estaban ahí. Se notaba que los tenía a todos muy entretenidos, porque seguramente les respondía a todos los que le lanzaban y le ponía en aprietos con las que él lanzaba al aire.

Costa Rica y Daniel Radcliffe

Lo pude constatar personalmente, porque mientras lo maquillaban, preguntó. ¿Cuál es el único país en el mundo que no cuenta con un ejército? Todos se quedaron callados, como fingiendo que no habían escuchado, finalmente, la flema inglesa no permite demostrar que no sabe algo, es preferible hacer como que no se había escuchado. Uno de los camarógrafos, justo el que me veía a mi, le respondió. “No te escuchamos bien”. Con la ilusión de que cambiara la pregunta, pero no fue así.





Parecía que la varita mágica de Potter no les había ayudado a ese grupo de ingleses que ahí se encontraban. Como buen mexicano, entrometido pero informado y no por casualidad, le dije. “Costa Rica”. Fue entonces que se percató de mi presencia en la habitación. Yo no estaba jugando a las trivias, pero tampoco podía dejar que el actor se saliera con la suya. Me miró por unos segundos y sonrió dándome la razón, con esa expresión que se le hace a quien le echó a perder una gran trivia. “¿Eres de allá? Preguntó. “No, soy de México, pero ese tema hace sentir muy orgullosos a los costarricenses.” Me dijo que él lo había aprendido en la escuela y le había llamado mucho la atención, que hubiera países que no pensaran en la guerra, y si en la paz. “Costa Rica es el país con menor índice de analfabetización en Latinoamérica” le complementé como para seguir levantándome el cuello como conocedor de los temas de actualidad en la región.

Daniel Radcliffe abrió los ojos del tamaño de ese sombrero parlante que el mago que tuvo vida gracias a él, usaba en alguna de sus escenas. Cuando estábamos a punto de continuar con nuestra charla latinoamericana. Fuimos interrumpidos para comenzar la entrevista. No tengo duda que Costa Rica se quedó en la mente de este joven, quien fue criticado en sus años escolares por su torpeza para practicar algunos deportes, pero nunca por su capacidad intelectual. Lo que estoy seguro que tampoco olvidará, que un mexicano entrometido lo hizo perder en su juego de las trivias culturales.

