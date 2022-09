La historia detrás del cuartel de Café Tacvba Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández

Más Cuentos de “El Faraón” por Gabriel Hernández: Un artista o una agrupación se vuelve realmente importante hasta que tiene un lugar digno donde recibir a sus clientes o un lugar donde ensayar con todas las comodidades que corresponden a una verdadera figura, como en el caso que les voy a relatar, es el de Café Tacvba .

Una agrupación que tiene en la zona norte de la ciudad una identificación total. Joselo, estudió la preparatoria en el Colegio Indoamericano, la misma preparatoria en la que tuve oportunidad de ir, con algunos años de diferencia. Meme, vivió en la colonia Echegaray, la cual fue un lugar común durante muchos años de la infancia y juventud, con diversas amistades que vivían también por allá. Así es que si hay un grupo verdaderamente “sateluco” ese es precisamente “Los Cafetos” como son cariñosamente conocidos por los entendidos del rock.

Para entrar en contexto, me voy a remontar al año 1993, en el que conocí la casa donde hoy es la oficina de los intérpretes de “Chilanga Banda”, en la calle que representa la frontera entre Ciudad Satélite y Bulevares en el municipio conurbado de Naucalpan, en el Estado de México. En aquella casa vivía una de las personas más extraordinarias que he conocido y que he visto en mi vida, por razones de privacidad, le llamaremos “Bruce” para no interferir con algunos procesos mágicos que a la fecha, este impresionante personaje realiza.

El cuartel de Café Tacvba

Uno de mis compañeros de la Universidad a la que asistí, la cual, por cierto, se encuentra muy cerca de la ubicación que les refiero, me presentó con Bruce, quien muchas veces nos permitió usar su videocámara para cumplir con algunas tareas y además, le había dado trabajo en una agencia de publicidad a mi ex compañero a quien le tenía una enorme confianza.





La casa en cuestión, fue escenario de algunas de las charlas más impresionantes que he tenido reseña, se hablaba de historia, de aritmética, de cálculo, también de magia y de la inspiración que se requiere para encontrar una vida con propósito. Soy un convencido de que en esa casa hubo un flujo de energía mágica que aún se mantiene y se manifiesta de diferentes formas.

Bruce vivió en esa casa, tal vez un par de años, fue curioso porque la referencia que yo tengo, se basa en el testimonio de otros amigos. El que les escribe no era recibido como parte de ese grupo de personajes que presenciaban aquellas magníficas lecciones para la vida futura, pero que indirectamente ya conocía algunas de sus hazañas. Creo que la energía deja huellas por donde se manifiesta y no creo que esa residencia sea la excepción.

Alguna vez le comenté a Meme en una entrevista que yo sabía que en esa casa habían sucedido cosas increíbles antes de que ellos llegaran. Me dijo, tal vez sin saber de qué hablaba en lo particular, que si sentía que era una casa que tenía muy buena onda.

Probablemente no todos seamos capaces de apreciar la magia de lo que ahí pudo haber ocurrido, pero lo cierto es que el grupo Café Tacvba gozó de muchísimo más éxito y reconocimiento después de haber llegado a ella. Cada vez que paso por ahí recuerdo la noche que fui a devolver la cámara que nos habían prestado. Bruce abrió la puerta principal que da hacia la reja, sonrió como si nos esperara pero también con la esperanza de que nuestro momento de escucharle, aún no había llegado. Tal como le sucedió a Café Tacvba.

