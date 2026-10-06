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Nacionalidad única, Paquete Económico y los retos presupuestales de la CDMX

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia de nacionalidad única para ejercer la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y locales. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados comparece el titular de Hacienda para explicar el Paquete Económico del próximo año, en el marco del segundo informe de gobierno de la presidenta de la República.

Por: Redacción adn Noticias

En esta emisión, Víctor Sánchez Baños entrevista a Pablo Trejo Pérez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la CDMX, sobre los retos legislativos y presupuestales que enfrenta la capital.

Además, conversa con Pablo Angulo, secretario de la Comisión de Justicia del Senado, sobre la ubicación del empresario Jorge Amílcar Olán.

Por su parte, Alicia Salgado analiza la consulta sobre la propuesta de reforma de ley en materia ambiental y sus posibles implicaciones para la administración pública federal, los sectores productivos y la sociedad.

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