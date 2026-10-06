Nacionalidad única, Paquete Económico y los retos presupuestales de la CDMX

En esta emisión, Víctor Sánchez Baños entrevista a Pablo Trejo Pérez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la CDMX, sobre los retos legislativos y presupuestales que enfrenta la capital.

Además, conversa con Pablo Angulo, secretario de la Comisión de Justicia del Senado, sobre la ubicación del empresario Jorge Amílcar Olán.

Por su parte, Alicia Salgado analiza la consulta sobre la propuesta de reforma de ley en materia ambiental y sus posibles implicaciones para la administración pública federal, los sectores productivos y la sociedad.