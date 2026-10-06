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México frente al nuevo orden mundial

Brenda Estefan conversa con Rodrigo Jiménez sobre la reciente Asamblea General de la ONU que se convirtió en el escenario del debate global en un momento marcado por guerras, tensiones entre potencias y el cuestionamiento al orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Por: Redacción adn Noticias

Estefan analizó los desafíos que enfrenta el multilateralismo, la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de este organismo y el impacto que tienen las disputas entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán en el equilibrio mundial.

La analista advirtió que México no puede permanecer ausente de estos espacios, pues las decisiones globales afectan directamente la economía, la seguridad y la política exterior del país. También señaló que, ante un escenario internacional cada vez más incierto, México requiere una diplomacia más activa, capaz de defender sus intereses y fortalecer sus relaciones con otras naciones.