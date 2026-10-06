México frente al nuevo orden mundial

Estefan analizó los desafíos que enfrenta el multilateralismo, la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de este organismo y el impacto que tienen las disputas entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán en el equilibrio mundial.

La analista advirtió que México no puede permanecer ausente de estos espacios, pues las decisiones globales afectan directamente la economía, la seguridad y la política exterior del país. También señaló que, ante un escenario internacional cada vez más incierto, México requiere una diplomacia más activa, capaz de defender sus intereses y fortalecer sus relaciones con otras naciones.